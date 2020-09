El gimnàs de Can Titó de Vilanova reobre amb aforament limitat

Aquesta segona quinzena de setembre es reobrirà el gimnàs de Can Titó en horari habitual d’hivern i amb un aforament simultani màxim de 8 persones. Des de la regidoria d’esports de Vilanova del Camí expliquen que només podran fer ús del servei les persones que tinguin l’abonament vigent, és a dir, que no s’admetran nous usuaris.

Per accedir a la instal·lació i fer ús del servei, caldrà estar sa i disposat a complir amb les normatives d’accés i de funcionament de l’espai, tot assumint algunes responsabilitats.

Abans d’anar al gimnàs caldrà passar per l’oficina d’Esports per tal actualitzar l’abonament i allargar-lo el temps que no s’ha pogut utilitzar a causa de l’aturada per la COVID19.

Així mateix s’haurà de signar una Declaració Responsable. En cas de tractar-se d’una persona menor d’edat, aquesta declaració l’hauran de signar els pares o els tutors legals.

Una vegada actualitzat el carnet i signada la declaració es podrà baixar a Can Titó i fer ús del gimnàs seguint les mesures de protecció previstes i que inclouen l’ús de mascareta fins el moment de practicar esport, mantenir la distància social i tenir cura de la higiene de mans, sobretot abans de fer ús del material comú.

El gimnàs disposa també d’un paquet de desinfecció per a la seva utilització després de l’ús de cada màquina.

L’aforament del gimnàs és de 8 persones simultànies. Pel que fa als vestidors, des d’Esports informen que no estaran disponibles, per tant, s’haurà de venir canviat de casa. Aquestes condicions poden variar segon les indicacions de Salut. Per a més informació podeu contactar amb Esports de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, al telèfon 938054411 ext 1 o bé al mail esports@vilanovadelcami.cat