Horitzó 2027

Igualada es troba en el centre de la legislatura, aquell moment en què la classe política comença a orientar l’acció política cap als pròxims comicis i és el moment de retre comptes amb els governants locals. Com a societat civil, hem de ser conscients que és a partir d’ara quan començaran a venir mesures populars orientades electoralment.

No és casualitat que fos mesos més tard de les eleccions del passat 2023 quan el govern municipal inflava un IBI ja molt per sobre de les capacitats de molts igualadins i, alhora, molt per sobre de l’IPC (que seria el raonable en aquests casos). Aquest fet va suscitar un desencant popular a la nostra ciutat expressat en el ple del passat octubre del 2023, on molts ciutadans van acudir-hi fins a aconseguir, gairebé, posposar-lo.

Cal dir que aquest desencant va ser protagonitzat per la societat civil que, en molts casos, va optar a les passades eleccions pels protagonistes d’aquesta pujada impositiva ja gens sorprenent. Aquest any, amb menys rebombori, ha tornat a passar: s’han tornat a apujar uns impostos ja prou inflats.

Com pot ser que altres ciutats similars com Vilafranca s’ho facin amb menys esforços fiscals dels vilafranquins i els igualadins hàgim de pagar la incompetència dels nostres polítics amb les butxaques dels nostres treballadors?

Aquest discurs no pretén ser un discurs contra la fiscalitat, que és sens dubte útil si es fa amb un objectiu de redistribució de la riquesa (que, amb l’IBI, no és el cas), sinó que pretén ser una denúncia a la mala gestió dels diners de la classe treballadora per part dels nostres polítics.

L’experiència dels governants locals farà girar la truita, ja coneixem la seva dinàmica. Faran oblidar (o ho intentaran) mobilitzacions com les del passat 2023 i, amb la seva àmplia i excel·lent retòrica, intentaran fer creure que vivim en una ciutat que no correspon al dia a dia dels igualadins.

Enfront això, necessitem una oposició valenta i cohesionada. Les lluites de partit i les estratègies de màrqueting no interessen als igualadins. Amb humilitat i sense deixar ningú enrere, hem de mirar d’unir forces de cara al pròxim horitzó 2027 i amb l’objectiu de fer una Igualada millor.