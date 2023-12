Obert fins diumenge el sorteig d’un any de transport gratuït per la Conca d’Òdena

Publicitat

Fins el pròxim diumenge 17 de desembre, els usuaris de transport públic en autobús entre Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí poden participar en el sorteig d’un any gratuït de transport públic per celebrar que per primer cop s’ha arribat a l’usuari 1.000.000 en un sol any.

És davant aquesta fita que l’Ajuntament d’Igualada i l’empresa Masats, amb la col·laboració amb els altres ajuntaments, han impulsat aquest concurs en què poden participar-hi aquelles persones empadronades a Igualada, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí, amb edats compreses entre 17 i 65 anys, ja que la resta de franges d’edat ja poden viatjar de manera gratuïta habitualment.

L’objectiu es reconèixer el compromís dels viatgers amb aquest mitjà de transport públic, una opció que els ajuntaments impulsen per tendir cap a una mobilitat més sostenible ja que redueix el trànsit rodat i les emissions dins els municipis.

Per a participar-hi només cal omplir el formulari de participació a través d’un codi QR que hi ha en pòsters a l’interior dels autobusos de Masats.

El guanyador serà seleccionat el 18 de desembre i serà contactat via telefònica. L’anunci oficial es realitzarà durant l’acte institucional de celebració de l’usuari 1 milió, que es farà dimarts 19 de desembre.

