Els Clubs de lectura de la Biblioteca, a la 8a trobada

Una trentena de lectors dels diversos Clubs de lectura de la Biblioteca Central d’Igualada van assistir, dijous 23 de novembre passat, passat al Prat de Llobregat, a la 8a. Trobada de Clubs de lectura, que va tornar a organitzar la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona després d’uns anys de restriccions socials. Els lectors van anar al Teatre L’Artesà del Prat per gaudir, en exclusiva, de la representació de l’obra de teatre «Instruccions per fer-se feixista», una obra escrita per la recentment desapareguda autora italiana Michela Murgia. Aquest text estava adaptat al teatre per Sergi Pompermayer i dirigit per Miquel Gorriz, amb la interpretació Mercè Arànega. En paraules del director, «amb un talent dialèctic extraordinari, Michela Murgia juga magistralment amb la provocació, la paradoxa i la ironia, mentre ens convida a no abaixar la guàrdia contra unes herències del passat clamorosament presents».

La presentació de l’obra va anar a càrrec d’Albert Om. En aquest mateix acte la gerent del Servei de Biblioteques de la Diputació, Marta Cano, va destacar la importància i riquesa cultural dels clubs de lectura de tota mena que es fan a les biblioteques catalanes, que reflecteixen el vessant més social de la lectura. La 8a.Trobada de Clubs de lectura es va celebrar en dos dies diferents, dimecres i dijous. En total van participar-hi 1300 lectors de 120 clubs de tot Catalunya, i concretament de l’Anoia també hi van anar els clubs de les biblioteques de Capellades, Masquefa, Piera, Òdena, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i el Bibliobús Montserrat.

