L’empresa Eix Diagonal ha informat d’un tall a la C15, per voladures, aquest dilluns 6 i el proper dijous 9 de febrer.

El trànsit quedarà desviat en tots 2 sentits, per La Pobla i Capellades a través de la C-244 per indicacions de Mossos i SCT, a partir de les 10:30 h per a efectuar treballs preparatoris i de protecció de la traça, i es mantindrà després de la voladura fins a les 13:30 h aproximadament.