Toni Bou s’imposa a la catedral mundial del trial sota sostre

Aquest diumenge es va iniciar el campionat del món de trial sota sostre al Palau Sant Jordi de Barcelona, i ho va fer amb algunes novetats. Per agilitzar la competició, desapareixen les zones eliminatòries, per la qual cosa els pilots participants disputaran la segona ronda.

En aquesta segona ronda, els pilots tindran un temps límit per a completar el recorregut proposat. S’endureix el temps concedit, que ara es computarà de la següent forma: els pilots disposaran d’un minut menys que nombre de zones es disputen. És a dir, si en aquesta ronda han d’executar-se sis zones, el temps màxim serà de cinc minuts.

Han canviat les normes, però el que no ha canviat és el guanyador al Palau Sant Jordi. Toni Bou va donar una nova lliçó trialera i es va imposar al seu company, el gallec Gabriel Marcelli també amb Montesa i al pilot Jaime Busto amb GasGas.

Al final del trial català, Bou comentava: ”No m’esperava aquesta nit, després de la primera zona, poder guanyar, he sofert molt. Ja al matí, en veure les zones, em vaig adonar que seria un dia difícil. Però s’ha reflectit el treball d’aquest hivern, hem lluitat bé en primera i segona volta. Ja a la final m’he sentit més còmode, m’he deixat anar més. Ha sortit una bona carrera. Esperar-ho? No, buscar-ho, sí. Guanyar aquí sempre és important i més sent la primera carrera del campionat”.

Així doncs, Toni Bou, que va ser ovacionat especialment pels seus amics pierencs i anoiencs al trial barceloní, arribarà al trial austríac com a líder del mundial sota sostre i començant a encarrilar el seu 33è títol mundial.