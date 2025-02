Es museïtza la mina Asunción de la Torre de Claramunt

L’Ajuntament de La Torre de Claramunt, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha finalitzat la museïtzació de la mina Maria Asunción, un nou espai turístic que posa en valor el passat miner de la zona i contribueix a preservar la memòria històrica de la comarca de l’Anoia. Aquesta actuació forma part de la segona fase del projecte de recuperació de la mina, centrant-se en la casa dels miners, que s’ha convertit en un espai interpretatiu que transporta els visitants al dia a dia dels treballadors que van formar part d’aquesta activitat fonamental durant dècades.

L’objectiu principal del projecte és recrear l’ambient humà i quotidià de la vida minera, amb elements que ajuden a entendre millor el que va significar aquesta activitat per al municipi. La museografia recrea dues habitacions: una dedicada a escenes de convivència dels miners, amb mobiliari i figures d’acer corten a mida real que representen moments del seu dia a dia; i l’altra, convertida en magatzem, on s’exposen eines i estris originals com pics, pales, rails i altres elements utilitzats a la mina. A més, s’ha restaurat la llar de foc que centralitzava la vida de la casa, així com portes, finestres i la façana de l’edifici, per recuperar l’aspecte original i donar coherència a tot l’espai patrimonial.

L’alcalde de La Torre de Claramunt, Jaume Riba, ha destacat la importància d’aquest projecte per a la recuperació del patrimoni local: “Amb la museïtzació de la mina Maria Asunción fem un pas endavant per mantenir viva la memòria dels miners i el seu paper a la història del nostre municipi. A més de posar en valor aquest espai, oferim una nova oportunitat per dinamitzar el turisme cultural i reforçar el sentiment d’identitat dels veïns i veïnes. En aquest sentit, el proper mes de març, s’iniciaran les visites guiades.”

Aquesta actuació no finalitza la museïtzació de la mina, sinó que forma part d’una estratègia més amplia per recuperar i posar en valor altres elements del patrimoni miner. De fet, l’Ajuntament ja ha sol·licitat una tercera fase del projecte, que se centrarà en la recuperació i museïtzació de l’edifici dels motors i bombes d’aigua. Si tot va segons el previst, aquesta actuació es durà a terme el 2025.

Aquest projecte s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament de consolidar La Torre de Claramunt com un referent en la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca. L’espai ja està obert al públic i es convida tothom a visitar-lo per descobrir de primera mà aquest fascinant llegat miner que forma part de la història de l’Anoia.