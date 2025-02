Obertes les inscripcions per al Carnaval d’Igualada 2025

L’Ajuntament d’Igualada ha obert, des d’aquest 10 de febrer, les inscripcions per a la Rua de Carnaval d’Igualada 2025. La festa tindrà lloc el dissabte 1 de març. La rua començarà a les 18:30h al carrer de Joaquima de Vedruna. La desfilada anirà encapçalada per la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofraria de Fàtima i comptarà amb la participació, tancant la comitiva, de la carrossa del Rei Carnestoltes que aquest any anirà a càrrec de l’Agrupació Folklòrica Igualadina, amb motiu del 85è aniversari de l’entitat. El recorregut serà l’habitual de cada any, amb final a la Plaça de Cal Font.

Inscripcions i premis

Les inscripcions per al Concurs de Comparses estaran obertes del 10 al 20 de febrer. Per tramitar-les, es pot enviar la butlleta que hi ha dins del programa amb els actes de Carnaval per correu electrònic a festes@aj-igualada.net, o bé es pot fer presencialment a les oficines del Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada.

Aquest 2025 hi ha 15 premis en metàl·lic (5 premis de 500 € i 10 premis de 200 €) a les comparses que siguin seleccionades pel jurat. També es donaran trofeus a les 3 millors comparses i es podrà lliurar una

menció especial.