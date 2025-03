Neix Mostra Diversa, el nou projecte social de Mostra Igualada i Àuria per fomentar la inclusió en les arts escèniques

La Mostra Igualada, en col·laboració amb Àuria —un conjunt d’entitats d’economia social sense ànim de lucre d’Igualada—, presenta Mostra Diversa, un nou projecte inclusiu que esdevé una plataforma per a persones amb diversitat funcional dins el món de les arts escèniques. Aquest projecte neix amb l’objectiu de visibilitzar les capacitats artístiques de les persones amb discapacitat i crear un espai d’expressió, participació i creació escènica, trencant barreres i promovent la inclusió social a través del teatre.

“Mostra Diversa neix de la necessitat de trobar la manera de presentar, dins d’una fira estratègica com és la Mostra Igualada, projectes amb un impacte social real. Les arts escèniques són una eina potent d’inclusió, i l’aposta és oferir a persones amb diversitat funcional un procés creatiu de qualitat, amb equips professionals. L’objectiu és que aquest projecte esdevingui un model que es pugui reproduir en altres municipis, connectant territori, comunitat i cultura per generar experiències escèniques transformadores” explica Ramon Giné, director artístic de la Mostra Igualada.

El primer espectacle de Mostra Diversa, titulat FrankMents, es presentarà el diumenge 6 d’abril al Teatre Municipal Ateneu, a les 18:00 h. Dirigit per la companyia igualadina Farrés Brothers i cia, FrankMents proposa una reflexió sobre la identitat i la diversitat, utilitzant el mite de Frankenstein com a punt de partida. A través del teatre visual i d’objectes, l’espectacle explora com un conjunt de peces diferents poden formar una persona i com els canvis en aquestes peces poden alterar qui som.

Per a Pep Farrés, codirector de l’espectacle, el resultat final creat de la mà dels actors i actrius d’Àuria, “confirma plenament la idea amb què vam començar. Volíem fer un treball que explorés i qüestionés el concepte de capacitat i incapacitat. A l’escenari, mostrem que tots som una combinació única de capacitats i limitacions, i que justament aquesta barreja és el que ens defineix com a persones. Estem molt contents; som a la recta final d’un dels projectes més gratificants que hem fet com a companyia i com a artistes. Esperem que la Mostra Diversa tingui molts anys de vida”.

Mostra Diversa vol consolidar-se com un projecte que no només ofereixi una plataforma d’inclusió a les arts escèniques, sinó que també sigui programable dins el circuit professional. En aquest sentit, Àuria, posarà a disposició d’altres entitats la nova metodologia creada per aquest projecte, amb l’objectiu de fomentar la inclusió de tots els àmbits socials i laborals. D’aquesta manera, es pretén consolidar un model reproduïble que pugui ser adaptat i reproduït en altres territoris i contextos.

Com explica Albert Piñol, gerent de l’entitat, “a Àuria treballem per construir un futur més inclusiu, on totes les persones, especialment aquelles amb més risc d’exclusió social, tinguin l’oportunitat de desenvolupar el seu talent i defensar els seus drets. Amb FrankMents, hem fet un pas endavant en aquesta missió, creant un projecte innovador que no només potencia les capacitats comunicatives i expressives de les persones usuàries del Servei de Teràpia Ocupacional, sinó que també obre noves vies d’integració cultural i professional. Aquest projecte representa una aposta pionera per un model de teatre inclusiu que pot esdevenir un referent per a altres entitats, amb la voluntat de ser reproduïble i de consolidar-se dins la programació estable de teatres i festivals”. Assegura que amb aquest projecte “volem demostrar que l’escena cultural pot i ha de ser un espai per a tothom, on la diversitat sigui una riquesa i no una barrera. FrankMents és un clar exemple de com l’art pot transformar vides i de com totes les persones mereixen l’oportunitat de fer coses extraordinàries”.

Sobre Mostra Diversa

Mostra Diversa és una iniciativa inclusiva de la Mostra Igualada, amb la col·laboració d’Àuria, que pretén integrar persones amb diversitat funcional dins del món de les arts escèniques. A través d’assajos i creació d’espectacles en col·laboració amb professionals del sector, el projecte fomenta la inclusió social i laboral en el sector cultural. Amb l’objectiu de crear un model sostenible i reproduïble, Mostra Diversa vol establir-se com un projecte de referència que contribueixi a la diversitat i inclusió al món de les arts.

FrankMents: sinopsi i fitxa tècnica

Totes les persones som una combinació de capacitats i discapacitats, de fortaleses i vulnerabilitats. A partir del mite de Frankenstein, treballant de manera lúdica servint-nos del teatre visual i d’objectes, parlarem de com un munt de fragments diferents fan una persona. Què passaria si canviéssim algunes de les peces que ens conformen? Seguiríem sent nosaltres? I si creem un ésser nou ajuntant les nostres peces preferides, què en sortirà? Potser sense saber-ho estem construint un monstre…

Un projecte de: Mostra Igualada.

Idea original i direcció: Pep Farrés i Jordi Farrés.

Facilitadora teatral inclusiva: Jenifer Bordera.

Intèrprets: Gabriel Cardoch, Gemma Carrasco, Cristobal Vidal, Veronica Paz, Paco Barroso, Laura Navarrete, Isaac Mancebo, Sandra Viñals, Alex Gómez, Cristian Garcia, Montse Marchante, Miquel Castells, Veronica Paz i Joan Mauri.

Disseny i realització de vestuari: Farrés Brothers i cia i Llorencet Corbella “Passerell”

Espai sonor: Farrés Brothers i cia.

Disseny d’escenografia i llums: Llorencet Corbella “Passerell”.

Construcció d’escenografia i atrezzo: Llorencet Corbella “Passerell” i Farrés Brothers i cia.

Fotografia: Mireia Guilella

Producció: Mostra Igualada i Maite Velázquez (Farrés Brothers i cia).