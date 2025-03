L’IHC, a punt per defensar el títol a Les Comes a la final four de la WSE Cup

Ha arribat l’hora. L’Igualada Rigat torna a tenir aquest cap de setmana una cita amb la història. La final four de la WSE Cup es disputarà a Les Comes per segon any consecutiu i els arlequinats defensaran el títol, amb una participació de nivell desigual. El primer obstacle, el Lleida, demà dissabte a les 16:15 hores, en un pavelló que serà, segur, ple fins a la bandera, es presenta com el rival més complicat.

L’altra semifinal la jugaran els portuguesos del Riba d’Ave i el Tomar, a les 18:45, per disputar-se la final el diumenge a les 12:15 hores.

L’IHC arriba al partit en un bon moment de forma, després de derrotar a l’Alpicat per 5-2 en partit de la 22a jornada de l’OK Lliga i situar-se a la cinquena posició de la classificació, empatat, precisament, amb el Lleida. Els igualadins opten del tot a la quarta plaça, que li donaria dret al factor pista al seu favor en els futurs “play-off” pel títol. Queden encara quatre jornades per al final de la lliga regular i per dilucidar l’ordre de les primeres vuit places, i les tres del descens directe. Almenys, això sí, l’Igualada ja té la salvació matemàtica de l’OK Lliga a la butxaca.

El Lleida, un rival sempre a tenir en compte

Tots sabem com és el Lleida. Un rival sempre a tenir en compte, rocós, complicat de batre, i més en situacions de caixa o faixa com la de demà dissabte. Els lleidatans coneixen molt bé aquest tipus de partits. Arriben de derrotar al Caldes pel mateix resultat que l’Igualada a l’Alpicat (5-2) i tenen un parell de jugadors a vigilar molt d’a prop: Nicolàs Ojeda, el seu màxim golejador amb 18 dianes, i el portuguès Nuno Soares, amb 15. Atenció a les assistències de l’argentí Dario Giménez, o al seu especialista en faltes directes, l’italo-argentí Francisco Torres. L’equip d’Eduard Amat, doncs, té per triar i remenar, i augura un partit disputadíssim.

Pel que fa als equips portuguesos de la cita, no es presenten precisament com uns rivals de molta altura, a tenor de la classificació de la Placard, que és com s’anomena la primera divisió lusa. El Riba d’Ave és tercer per la cua, en posició de descens, amb només cinc victòries en 20 partits, mentre que el Tomar és nové a la classificació (de 14 equips), a un punt d’entrar a la zona de “play-off” pel títol.

Presentació de la Final Four a l’Ajuntament d’Igualada

Bon partit davant l’Alpicat

El partit davant l’Alpicat va ser molt treballat, oi més tenint en compte que la cita tenia quelcom d’especial, amb la visita dels exjugadors del club Xavier Bosch, Mats Zilken i Oriol Llenas, ara a les files de l’equip lleidatà.

El primer temps va ser molt anivellat, amb un gol inicial de Cañadillas que va tenir la resposta de Vázquez. A la represa, un gol immediat de Rouzé va desequilibrar la balança (2-1) i això va ajudar molt a l’equip arlequinat, que mica en mica va anar encarrilant el seu domini del partit.

Tant va ser així que, en una jugada als 8 minuts, Rouzé va fer el 3-1, tot i que Zilken no va tardar en reduir distàncies. Sort de Cañadillas, que 42 segons després feia un 4-2 que va resultar decisiu, perquè va esdevenir un gerro d’aigua freda per als visitants.

Tot i gaudir d’una falta directa, Rouzé no va poder rematar poc després la feina, però Roger Bars va tenir més sort a les acaballes del partit situant el 5-2 final en el marcador.