Mor el conductor d’un vehicle en un accident a la C-15 a Mediona

El conductor d’un cotxe ha mort aquest dimecres a primera hora del matí en una col·lisió frontal amb una furgoneta a la C-15 a Mediona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 6.40 hores per un accident al punt quilomètric 21 de la C-15. Per causes que s’estan investigant, un turisme i una furgoneta han col·lidit frontalment. Com a conseqüència del xoc ha mort el conductor i únic ocupant del cotxe, un jove de 22 veí de la Torre de Claramunt. La conductora de la furgoneta ha resultat ferida lleu i ha estat trasllada a l’Hospital d’Igualada. La C-15 ha quedat tallada durant el matí però a hores d’ara ja s’ha reobert el trànsit per aquesta via.

Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, són 149 les persones que han mort en accident de trànsit a la xarxa de carreteres interurbanes des del gener.