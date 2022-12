ERC Igualada comença el procés de captació de propostes pel programa electoral

Esquerra Igualada va celebrar diumenge una trobada amb l’objectiu de reunir veïns i veïnes de tots els àmbits de la ciutat i escoltar propostes per incorporar al programa electoral de les pròximes eleccions municipals. Alba Vergés i Enric Conill van liderar la jornada de treball que va servir per sumar noves idees al projecte republicà de canvi per a la ciutat d’Igualada. Tanmateix, Vergés va recordar que tot aquest treball se suma al ja fet anteriorment per tot el grup municipal al llarg dels darrers tres anys i també per totes les trobades fetes amb associacions veïnals, entitats o la trobada amb la gent gran de fa unes setmanes.

L’objectiu d’Esquerra, segons van detallar Vergés i Conill, és el de comptar amb la veu i les idees del màxim de gent possible. Per tal de fer-ho realitat, Esquerra ha creat un total de sis sectorials que amb el tret de sortida de diumenge ara engegaran dos mesos de treball i redacció de propostes. L’objectiu d’ERC Igualada és el de complementar totes les propostes que porten exposant els darrers anys amb noves idees adaptades al context canviant de la ciutat i la conjuntura socioeconòmica.

En el seu torn, Enric Conill, ha volgut lamentar que el govern de Castells malauradament no ha resolt cap gran repte en les darreres legislatures i que la ciutat s’ha quedat “aturada en el temps”. Conill creu que és urgent i necessari que Igualada afronti amb determinació els debats i les problemàtiques com la gestió dels residus, l’habitatge, els impostos, la transformació del barri del Rec, la remodelació del mercat de la Masuca, el transport públic, la pobresa energètica o el servei de l’aigua. “Reptes que ja tenia Igualada fa 4 anys, i que el govern municipal no ha tingut valentia ni capacitat per afrontar”.

ERC inicia un procés participatiu per elaborar el seu programa electoral

Des d’Esquerra asseguren que presentaran propostes, idees i projectes que responguin a les necessitats de la ciutat i que, alhora, estaran fets a través d’un procés participatiu on es vol escoltar a tothom i comptar amb la participació de centenars de persones. Per això més enllà dels treballs sectorials també iniciaran trobades amb entitats, col·lectius, agents i veïns i veïnes per poder elaborar un programa electoral útil per al a gent.