Montbui organitza sessions formatives per detectar l’assetjament sexual en àmbit laboral

El passat dimarts 1 d’abril, l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui va acollir dues sessions formatives adreçades al conjunt de treballadores i treballadors municipals, amb l’objectiu de proporcionar eines per prevenir i detectar situacions d’assetjament sexual en l’àmbit laboral.

Aquesta acció formativa, impulsada per la Regidoria d’Igualtat, s’emmarca en el compromís del consistori per garantir entorns laborals segurs, respectuosos i lliures de qualsevol forma de violència o discriminació. Les sessions van ser conduïdes per les professionals Margarida Fité i Èlia Palomas, de l’entitat Dones amb Empenta, i van posar èmfasi en la importància de la detecció precoç i en la necessitat d’una actuació clara i eficaç davant d’aquestes situacions.

Al llarg de la formació, es va oferir informació clau per reconèixer comportaments que poden constituir assetjament sexual, així com orientacions pràctiques sobre com actuar. També es va donar a conèixer el Protocol municipal per a la prevenció, actuació i resolució d’aquest tipus de situacions, una eina fonamental per protegir els drets de totes les persones que formen part de l’organització municipal.

La primera tinenta d’alcaldia i regidora de Solidaritat, Acció Social, Igualtat, Feminismes, Diversitat i Infància, Coral Vázquez, va donar la benvinguda a les persones assistents i va destacar el compromís de l’Ajuntament amb les polítiques d’igualtat i amb la construcció d’una administració local més justa i inclusiva.

Les sessions van comptar amb la participació d’una trentena de persones de diferents serveis municipals, en un ambient de reflexió i sensibilització col·lectiva.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament referma la seva voluntat de continuar treballant per una cultura organitzativa basada en el respecte, la igualtat i la convivència.