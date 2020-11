Sembla mentida però avui, en ple segle XXI, les mesures més efectives contra la pandèmia de la covid-19, tenen el seu origen a l’època medieval.

La gent lluitava contra la pesta resant però, sobretot, decretant quarantenes i tancant la circulació en tot el país. El poble era qui patia amb més duresa els efectes de les successives plagues que els delmaven. Els morts eren enterrats sense familiars ni cerimònies en fosses comuns. Els mercats es tancaven i qui no tingués un rebost ben proveït es veia abocat a la gana. La gent estava obligada a romandre confinada fins que la pandèmia passava.

Els nobles, ben alimentats i amb cases espaioses i ben airejades, pràcticament no patien els efectes de les plagues. Els senyors feudals es tancaven al castell –amb el seu metge- a esperar que passés la malaltia i no deixaven entrar ningú de fora per por al contagi.

Avui, mil anys després, seguim pràcticament igual.

La millor forma per combatre la covid-19 que han trobat tots els països és el confinament, el tancament de negocis i el toc de queda. I també com aleshores, els poderosos que han contret la malaltia –tinguin l’edat que tinguin- han sobreviscut tots. Ep! Són bones mesures que personalment no critico, ans al contrari. Soc el primer en quedar-me a casa. Només participo en reunions telemàtiques. Em rento les mans una pila de vegades cada dia i no surto mai sense mascareta.

Ara, en lloc d’escoltar als polítics, escolto als metges i científics. En temps de foscor, s’agraeix que algú amb coneixements posi una mica de llum a tot plegat. Dels polítics l’únic que m’interessa és entendre el garbuix de mesures que proposen/imposen. Estic segur que si tots seguim amb rigor les mesures anticovid dels respectius governs, acabarem abans amb la pandèmia.

Ara bé, el que no els puc perdonar és que obliguin a tancar sectors econòmics sencers, sense preveure els ajuts públics necessaris perquè puguin sobreviure i tornar a obrir quan passi la pandèmia. Com pot viure una família que depengui d’un petit negoci familiar? Com pot sobreviure un petit instal·lador si ha de restar parat durant mesos? Com pot ser que els bancs segueixin guanyant milions d’euros amb l’activitat econòmica reduïda a la meitat?

Portem anys i panys patint el robatori descarat dels fons públics que ens furten des de la Corona al darrer dels càrrecs institucionals. Tot el sistema és un forat negre per on es llencen els diners que ara es necessiten. La corrupció, mata. Ens mata.