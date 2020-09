Més d’un miler de persones clamen contra el macropolígon de la Conca

Unes 1.300 persones, convocades per Unió de Pagesos, i les entitats Salvem Can Titó i Per la Conca, s’han concentrat aquest dissabte a Igualada per protestar contra la construcció d’un macropolígon a la Conca d’Òdena. Acusen el Govern i alguns ajuntaments d’aprofitar-se de la crisi actual per activar el projecte i fer-ho d’amagat. En aquests moments, el Govern ha posat el pla urbanístic en fase de debat amb el territori, però els veïns denuncien que tenen molt poca informació i cap capacitat de participació. “Tot s’està fent en veu baixa i no ens deixen discutir. Necessitem parar, parlar-ne i que ens expliquin quins beneficis pot aportar per a la comarca. D’entrada, ho trobem una aberració”, asseguren des de Salvem Cant Titó.

