Més de 5.000 estudiants i investigadors han rebut una beca de la Fundació ”la Caixa” per ampliar la seva formació d’excel·lència

La Fundació ”la Caixa” ha atorgat més de 5.000 beques per ampliar la formació de joves talents i d’investigadors espanyols i estrangers des que es va posar en marxa el programa de Beques el 1982. En concret, 5.213 persones han tingut l’oportunitat de fer estudis de postgrau, doctorat o recerca postdoctoral a les millors universitats i centres de recerca del món gràcies a l’impuls d’aquests reputats ajuts.

Pel que fa a les disciplines escollides pels becaris, destaquen les formacions en ciències de la vida (682 becats), enginyeria i tecnologia (647), medicina i salut (445), empresa (340) i filologia i lingüística (300).

«Som davant d’un programa veritablement transformador, capaç de canviar completament la vida de les persones que accedeixen a la beca ja que es poden formar a les millors institucions. Estem convençuts que apostar per aquests talents extraordinaris és fomentar també el canvi i la millora del conjunt de la societat, ja que l’avanç científic, la recerca i l’educació són, sens dubte, el motor del progrés», afirma Isidre Fainé, president de la Fundació ”la Caixa”.

El programa de Beques de la Fundació ”la Caixa” té una reconeguda trajectòria i és un referent a la comunitat universitària i científica. És el més important dels que promouen en aquest àmbit entitats privades d’Espanya, tant pel nombre de beques convocades com pel rigor en el procés de selecció, la varietat de les disciplines i la dotació econòmica de cada beca. A més, el programa es distingeix per l’atenció especial i el seguiment personal que s’ofereixen al becari abans, durant i després de la beca.

Així mateix, els receptors dels ajuts formen part de l’Associació de Becaris de ”la Caixa”, comunitat que s’ha convertit en un clúster d’excel·lència, compost per professionals de tots els àmbits que són autèntics referents en els seus camps. És el cas de l’informàtic, físic i filòsof Sergio Boixo (University of New Mexico, 2003), que ha liderat a Google una fita històrica de la tecnologia en dissenyar i dirigir una computació quàntica capaç de reduir a minuts càlculs que requeririen segles. O el de l’economista Mar Reguant (MIT, 2005), que ha estat escollida pel president de França, Emmanuel Macron, per assessorar el govern en matèria de canvi climàtic en el marc d’un nou comitè d’experts que abordarà com serà el món després del coronavirus.

Aquest programa també ha demostrat que fomentar la mobilitat no fa sinó establir ponts entre Espanya i altres països. Així, per exemple, l’enginyera química Mercè Balcells (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 1996) treballa des de fa un parell de dècades al MIT. Balcells codirigeix el programa MIT-Spain ”la Caixa” Foundation Seed Fund, que fomenta la col·laboració entre científics i estudiants del MIT i centres de recerca, hospitals i empreses espanyoles.

I no solament s’estableixen ponts amb Espanya, sinó que entre el col·lectiu de becaris també es produeixen nombroses sinergies i col·laboracions. És el cas, per exemple, de David Martín Porras (University of California-Los Angeles, 2005), Pablo Gómez-Castro (New York Film Academy, 2008), Elisa Lleras (Columbia University, 2007), Elia Urquiza (California Institute of the Arts, 2006) i Carlos Marqués Marcet (University of California-Los Angeles, 2007), cofundadors de la productora de cinema, televisió i publicitat La Panda, impulsada per cineastes espanyols establerts a Los Angeles, l’objectiu de la qual és unir forces en aquest àmbit i ajudar altres productores espanyoles a obrir-se camí a Hollywood.

Però aquests són només alguns exemples de les més de 5.000 vides que aquestes beques han canviat i que, any rere any, han demostrat que són alguna cosa més que una ajuda financera. El programa de Beques de l’entitat manté intacta la seva filosofia de partida: facilitar oportunitats a joves talents perquè puguin desenvolupar-se i donar el millor d’ells mateixos en benefici de tota la societat.

El 1982, el programa de Beques de postgrau a l’estranger va néixer amb l’objectiu de promoure la mobilitat en un moment en què anar a estudiar a altres països era un privilegi reservat només a uns pocs. Avui dia, aquestes beques continuen impulsant la mobilitat del talent i permetent que joves estudiants brillants cursin un màster o un doctorat en universitats d’Europa, de l’Amèrica del Nord (els Estats Units o el Canadà) i de la zona d’Àsia-Pacífic (Austràlia, Corea del Sud, l’Índia, el Japó, Singapur i la Xina).

A més, el programa s’ha sabut adaptar a les noves necessitats. Els últims anys, el programa de Beques ha volgut potenciar la recerca més capdavantera a Espanya i Portugal. Aquesta és la raó per la qual es van crear els programes de doctorat INPhINIT i, més recentment, el programa de postdoctorat Junior Leader, que tenen com a objectiu atraure i retenir el millor talent investigador espanyol i internacional, i fomentar la recerca innovadora i d’alta qualitat a la península Ibèrica. A través d’un programa de formació complementària d’excel·lència, aquestes beques es proposen consolidar les habilitats de recerca i fomentar la carrera científica independent com a opció de futur professional.

Des de l’inici del programa de Beques l’any 1982, la Fundació ”la Caixa” ha destinat una inversió de 304,8 milions d’euros a la formació d’estudiants i a l’impuls d’investigadors. El primer any, el programa va disposar d’una dotació de 368.000 euros, i en la convocatòria de l’any 2020 la inversió per part de la Fundació ”la Caixa” ha estat de 29,7 milions d’euros.