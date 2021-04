Hisenda ingressarà un 5,2% menys dels catalans durant la campanya de la Renda, tot i que creixen un 6,3% les declaracions a pagar.

Més catalans hauran de presentar la declaració de l’IRPF del 2020 però l’Estat preveu recaptar menys durant la campanya de la renda a Catalunya, que s’inicia aquest dimecres. L’Agència Tributària espera ingressar 2.682 milions dels contribuents catalans, un 5,2% menys, tot i que el nombre de declaracions a pagar creixeran un 6,3% per l’efecte dels ERTO.

En total hauran de presentar la declaració 3,81 milions de catalans, un 2% més, dels quals, 1,4 milions, hauran de pagar. El saldo de la campanya quedarà en 847 milions d’euros, per sota dels 909 del 2019. En canvi, les previsions estatals van a l’alça, fins als 2.119 milions, gràcies a l’augment del 2% dels imports a ingressar i d’un 5,7 dels contribuents que hauran de pagar.

Així doncs, l’Agència Tributària preveu que la campanya acabi amb un resultat net a l’Estat superior als 1.536 milions del 2019 tot i ser un any atípic i marcat per la pandèmia. Hisenda calcula que ingressarà 12.976 milions d’euros, un 2% més que l’any anterior i, en canvi, retornarà 10.857 milions, un 3% menys que el 2019. El director general de l’Agència Tributària (AEAT), Jesús Gascón, ha dit en una roda de premsa, que el resultat que s’ingressarà és “poc rellevant en termes relatius” si es té en compte la recaptació total.

Efecte dels ERTO

Els ERTO han elevat el nombre de contribuents a 21,6 milions de persones a Espanya i també han provocat que el nombre de declaracions a pagar creixi substancialment (+5,7%), ja que quan es tenen dos pagadors l’obligació de declarar baixa als 14.000 euros anuals i el SEPE no està obligat a practicar retenció per la prestació d’atur. En concret, el director general de l’AEAT, ha dit que han enviat 300.000 cartes a persones que no havien de fer la declaració altres anys i que sí que ho hauran de fer enguany per haver estat inclosos en un expedient.

A banda de l’obligació de declarar, una altra de les conseqüències dels ERTO serà per les mares treballadores amb la feina suspesa, que no podran tenir la deducció per maternitat que “exigeix com a condició el desenvolupament d’una activitat i si es deixa de realitzar, es perd el dret”.

Tots els afectats per un ERTO que hagin de pagar per l’IRPF podran sol·licitar el pagament fraccionat en sis mesos, una mesura que s’ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i que permetrà “alleugerir almenys en part el problema (…) de les persones en ERTO que no hagin tingut en compte que se’ls hi estava retenint menys”, segons Gascón. Preguntat sobre si caldria modificar la normativa per evitar que els afectats per un expedient temporal hagin de pagar més a la declaració de la renda, ha assegurat que “la solució no és fàcil”, ja que “perdre renda actual a canvi de major renda futura no sé si tindria massa bona acollida”.

Tot i això, ha dit que les conseqüències fiscals dels ERTO podrien estar sobre la taula de negociació per fer dels expedients temporals un mecanisme estructural. “La gran majoria d’afectats per ERTO que han percebut més de 14.000 euros els hi sortirà a pagar”, avisa l’advocat d’Auren Lluís Basart. Segons el professor col·laborador de la UOC, el govern espanyol hauria d’haver fet una excepció normativa amb aquest col·lectiu que es troba en una situació econòmica “complicada” i que ara es pot trobar amb l’”espant” d’haver d’abonar “de cop totes les retencions” derivades de la prestació, ja que el SEPE no practica retenció si no se li demana.

Per pal·liar la situació, s’espera que Hisenda aprovi en els propers dies el fraccionament en sis terminis de l’IRPF fins al desembre sense interessos de demora als afectats per un expedient.

Per exemple, una persona que ha cobrat 21.000 euros, 5.000 dels quals del SEPE i 16.000 de la feina, haurà d’acabar ingressant 1.647 euros per compensar la falta de retenció de la seva prestació. “La suma dels dos imports pot fer no només que tinguis obligació de presentar-la sinó que en alguns casos et sortirà a pagar, i la gent que té rendes d’aquests nivells no estava acostumada que li sortís a pagar”, diu l’economista i vocal de la Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Carme Jover.

Errors en els pagaments del SEPE

Hisenda ofereix atendre de manera personalitzada els contribuents que han passat per un ERTO i que es poden trobar amb complicacions a l’hora de fer la declaració pels errors en les nòmines del SEPE.

Gascón no ha pogut quantificar el nombre d’errades a les dades fiscals i ha dit que estan esperant un fitxer actualitzat que els permetrà tenir “informació actualitzada” en els dies vinents. “No sabem ben bé l’abast del problema. Estem parlant de 4 milions de perceptors d’ERTE. Entenem que pot arribar a unes desenes de milers”, ha afegit.

Mentrestant, el director general de l’Agència Tributària ha assegurat que “si en algun cas el perceptor és conscient que s’ha pogut produir un error però no coneix l’import perquè el SEPE no li ha notificat o perquè el responsable de l’empresa no li pot quantificar la dada, el consell és que s’esperi que la informació s’actualitzi”. En canvi, si ja sap quina és la diferència, encara que no hagi fet el reintegrament, “que ho presenti de manera correcta i se n’oblidi”, ha afegit.

D’altra banda, Gascón ha assegurat que els perceptors de l’Ingrés Mínim Vital hauran de presentar la declaració, però ha promès que el procés “serà molt simple i en la majoria de casos només hauran de confirmar l’esborrany”.

Segons el director general de l’AEAT, sense l’IMV i els ERTO, el nombre de declarants seria com a mínim de 500.000 menys.

Campanya catalana

El resultat de la campanya catalana serà inferior al de l’exercici anterior, amb un resultat previst de 847 milions d’euros, per sota dels 909 del 2019.

Preguntat per què la previsió és diferent, Gascón ha assegurat que el 2020 ha sigut un any “excepcional” i ha apuntat com a possible motiu que “històricament el pes de les altres fonts de renda diferents de les del treball personal ha sigut superior a la mitjana, i si aquestes fonts de renda han caigut en major mesura que les rendes del treball personal, l’impacte recaptador a Catalunya en termes de saldo de la campanya serà inferior al del conjunt dels declarants”.

Pel que fa a les devolucions d’IRPF, l’Agència Tributària també fa un càlcul a la baixa a Catalunya amb una previsió de retornar 1.835 milions d’euros (-4,5%) a 2,2 milions de contribuents, un 1,8% menys. En canvi, la recaptació de l’impost sobre el patrimoni prevista serà de 552 milions d’euros, un 1% inferior a la del 2019 encara que el nombre de contribuents pugi un 1,3%, fins a les 81.710 declaracions.

Calendari

Abans de l’inici del termini per fer la declaració, més d’un milió de contribuents han consultat les dades fiscals i en les primeres hores de la campanya ja s’han presentat 442.000 declaracions, un 34% més que l’any passat.

El dia 6 de maig es posarà en marxa el servei d’atenció per trucada, que es pot demanar a partir del 4 de maig. L’atenció a les oficines començarà el 2 de juny però es pot començar a sol·licitar una cita a partir del 27 de maig.