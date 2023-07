“Viuré la Festa Major, com cada any, al màxim i sense perdre’m cap acte”

El nou alcalde de Masquefa, Roger Vázquez i Claravalls, és un jove masquefí que estima el seu poble i té passió per tot allò que representa Masquefa.

Vázquez és graduat en gestió d’administració pública i màster en estudis jurídics avançats. Des de sempre ha estat interessat per la política i ha treballat al Consell Comarcal de l’Anoia i al departament de la Presidència de la Generalitat. Roger és membre de la colla de ball de bastons, de la colla gegantera, i des del 2016 és president dels gegants.

Aquest cap de setmana Masquefa celebra la seva Festa Major i és la primera que Roger viurà com a alcalde. Aprofitem l’ocasió per conversar amb ell.

És la teva primera Festa Major com a alcalde, però no com a masquefí, com la viuràs?

Hi ha una part organitzativa que la segueixo tenint. El 2009 vaig entrar a la colla de Ball de Bastons, després a la colla gegantera i des del 2016 que en soc el president; per tant, aquesta part d’organització em dona un ventall més gran per viure la Festa Major. El que tinc clar, és que la vull viure al màxim amb els meus amics i la meva família, a peu de carrer d’acte en acte, com he fet sempre. Crec que enguany gaudirem molt de les activitats que han preparat des de la regidoria de Cultura però sobretot també amb les entitats de Masquefa i del seguici popular.

Quin és l’acte més destacat d’aquesta Festa Major?

Bé…, si em preguntes quin és l’acte que a mi més m’agrada, segurament et diré l’encesa del campanar, un acte que fem la vigília de Santa Magdalena que és de recent creació però molt festiu. També destaquen els gegants, el ball de bastons i la colla de diables. Un altre esdeveniment és el “Masquefa en blanc”, una gran festa que fem el cap de setmana previ. No poden faltar els actes tradicionals com ara la botifarra, la mostra de cuina -que aquest any fa quaranta anys-, el partit de futbol amb els veterans del Futbol Club Barcelona…

A part de la gestió de l’Ajuntament, qui més organitza la Festa Major?

La Festa Major es coordina des de l’Ajuntament -des de la regidoria de Cultura- amb un equip de la de tècniques i dues administratives que han treballat molt bé. Així i tot, també s’organitza paral·lelament amb les entitats del seguici festiu i l’Alzinar, l’Ateneu de Masquefa. En realitat, qualsevol entitat que vol participar i organitzar actes es posa en contacte amb la regidoria de Cultura i planteja què és el que volen fer i com ho volen fer. Per tirar endavant la seva proposta simplement s’ha de fer un encaix dins del programa.

Com és en general la Festa Major?

Tot plegat és un festival únic. La Festa Major de Masquefa és una festa molt popular que agermana i que aglutina diferents entitats n’impregnen Masquefa de les diferents “masquefes”. És un cap de setmana molt viu i ple d’activitats per gaudir del poble.

Com has viscut el període d’eleccions?

Molt intens i bonic. Vam començar des de 0, amb un full en blanc, i això comporta coses bones i coses dolentes, però aquest full en blanc ens ha permès dibuixar la Masquefa que volem i que farem. He tingut moments d’escoltar-me i d’entendre’m, i d’angoixa (sobretot en el moment de tancar la llista) perquè volia trobar persones que realment s’estimin Masquefa i que puguin aportar des d’aquest àmbit. Un cop organitzat el govern, al principi ha estat un procés d’adaptació, i voler i voler i al final ve la calma i pas a pas. En resum: un procés bonic però intens i amb moments de tot.