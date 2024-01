Masquefa constitueix la Comissió Municipal de la Sequera

Publicitat

Davant de l’actual situació de preemergència per sequera i els reptes que planteja el canvi climàtic, l’Ajuntament de Masquefa ha constituït aquesta setmana la Comissió Municipal de la Sequera.

D’aquesta manera, el Consistori reconeix la necessitat d’abordar de manera efectiva la situació de preemergència per sequera i vetllar per la sostenibilitat mediambiental. La Comissió està formada per l’alcalde de Masquefa, Roger Vàzquez; el primer tinent d’alcalde, Daniel Gutiérrez; la Regidora d’Acció Climàtica, Olga Codina; la Regidora de Desenvolupament urbà i Cohesió territorial, Isabel Lumeras; la tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament, i un representant d’Anaigua, com a concessionari del servei municipal d’abastament d’aigua. Actuarà de secretari el que ho és de la Corporació municipal.

Aquesta Comissió neix amb l’objectiu de gestionar, implementar i donar a conèixer les mesures necessàries en resposta a la situació de sequera que afecta les conques internes de Catalunya i l’abastament d’aigua a la Vila per a tota mena d’ús. Seguirà les restriccions imposades per l’Agència Catalana de l’Aigua i el Govern de la Generalitat, així com pel Pla d’emergència en situacions de sequera del municipi, en relació amb l’actual context de sequera.

“Amb la Comissió, l’Ajuntament pren partida per a una gestió òptima de l’aigua, com a bé escàs que és. Confio que contribuirà significativament a complir l’objectiu d’assegurar un ús responsable de l’aigua a Masquefa”, explica Roger Vàzquez, alcalde de Masquefa. La Comissió es reunirà un cop al mes amb règim ordinari i amb caràcter extraordinari quan sigui necessari.

