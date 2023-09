Marc Ollé Bernades guanya Canfranc-Canfranc, coneguda com la marató més dura d’Espanya

L’atleta anoienc de l’equip Merrell, Marc, tornava a aconseguir una nova victòria a la dura marató de Canfranc, un traçat alpí de 45km i +4000m de desnivell amb un temps de 5h32min aconseguint un marge de més de 16min respecte el segon classificat. Amb aquesta victòria Marc fa ple en totes les maratons de muntanya que ha participat enguany.

La marató de Canfranc és coneguda per ser la més dura del país i Europa, on normalment la climatologia i el terreny dificulten poder completar-la si les condicions no són pràcticament perfectes. Enguany, va ser la primera en què es va poder fer el seu traçat original de forma completa. Una primera pujada de 1.500 metres positius fins al Pic de la Moleta, comença un descens ràpid i tècnic a la vall d’Izas. Aquí es va fins a la coneguda Canal Roya on comença un nou km vertical fins al Pic de Larraca, per després travessar la vall d’Astún i l’estació d’esquí de Candanchú. L’última part de la cursa transcorre per Loma Verde i la base del pic Aspe, una de les zones més boniques i salvatges de la prova, abans d’arribar al coll d’Estiviellas, on comença l’última i llarga baixada fins a la meta.

El Marc venia a aquesta prova com l’últim entrenament llarg i test abans de l’Ultra Pirineus, que es disputa d’aquí 3 setmanes i és el seu pròxim objectiu. Una setmana en que no va poder descansar gaire ni per entrenaments ni per feina, arribava a Canfranc amb ganes de gaudir i acabar i sense expectatives de resultats davant de grans atletes aragonesos, bascos i francesos que hi havia en aquesta Vall d’Aragó. Començava la primera pujada on ràpidament es formava un grup de 8 corredors encapçalats pel Marc. Va ser en aquesta pujada que el Marc creia que realment ho tindria complicat. Tanmateix, abans d’arribar al cim ja es despuntaven el Marc i un altre corredor que augmentarien la diferència amb l’exigent baixada. Arribaven al primer avituallament (Canal Roya) amb 2min d’avantatge del grup perseguidor i a partir d’aquí el Marc ja va anar sol la resta del traçat, obrint cada cop més distància als seus rivals. “No em pensava ni de bon tros fer aquest temps ni guanyar tal com arribava, però molt content poder-ho fer aquí amb aquesta cursa tant important i coneguda per la seva duresa i tecnicitat, lo important és que m’ho he passat molt bé i no m’he fet mal. Feia 3 anys que no venia, en aquella ocasió vaig fer la de 100km amb +9000m de desnivell, una ultra molt salvatge que segueix l’etiqueta també com l’ultra més dura d’Espanya, ara amb 45km tot es veia diferent! Realment felicitar a l’organització per poder fer realitat curses d’aquesta envergadura, és un lloc que em sento molt estimat i de ben segur que tornaré”, comenta en Marc.

Tot i que el pròxim objectiu del Marc és l’Ultra Pirineus, formarà part de la la selecció catalana de curses de muntanya per disputar el Campionat d’Espanya el proper cap de setmana, molt aprop de Canfranc, a Villanua. Aconsegueix fer història en ser el primer corredor de muntanya seleccionat per les tres modalitats del trail en una mateixa temporada: KV, skyrunning i ultra. “Només ser-hi per mi ja és un premi i reconeixement aquesta polivalència, és molt complicat poder combinar totes les modalitats, en aquest cas veurem com arribo després de la marató, però intentaré fer lo millor que pugui dins del meu estat de forma”, reconeix Marc.