Enllumenat solar al vial de vianants i bicicletes de la rotonda de la C-37

S’estan duent a terme els treballs d’instal·lació d’enllumenat al vial per a vianants i bicicletes, ubicat entre el Nucli Urbà i la rotonda de la C-37. Les obres es van adjudicar a l’empresa ELM, i tenen un cost de més 41.000 euros.

L’actuació permet dotar d’il·luminació un tram existent des de l’any 2020 i que és habitualment utilitzat tant pels vianants com també per les bicicletes. Es tracta del tram inicial de la via verda que properament ha d’unir els dos principals nuclis montbuiencs: el Nucli Urbà i el Nucli Antic.

En total, els treballs d’enllumenat en el vial es realitzen en poc més de 650 metres que discorren paral·lels a la carretera C-37, amb inici a la cantonada del carrer Sant Jordi del Nucli Urbà i finalització a la deixalleria municipal.

Les tasques que s’estan realitzant inclouen l’adaptació i preparació del terreny al pas de la infraestructura així com la instal·lació de bàculs amb lluminàries solars de 5 metres d’alçada, amb panells fotovoltaics integrats i bateries per a l’emmagatzematge d’energia sobrant.

Les obres tenen un període d’execució de sis setmanes i s’estan realitzant sense que hi hagi afectacions per als usuaris i usuàries d’aquest vial.