Marc Castells sobre el PSC: “és molt difícil recolzar un partit que ha fet una aposta per la repressió”

Marc Castells serà el número 3 a les llistes del PDeCAT a Barcelona, acompanyant a la també igualadina i cap de llista de la formació, Àngels Chacon. En una entrevista amb La Veu de l’Anoia, de la qual n’avancem dos fragments, ha parlat sobre els projectes del PDeCAT per l’Anoia i també per Igualada.

Si sou decisius el 14-F a qui preferiu per establir un possible pacte, un partit independentista o el PSC?

És molt difícil recolzar un partit que ha fet una aposta per la repressió, la presó i l’exili. Nosaltres ens sentim molt propers als companys i companyes que han patit aquesta repressió i per tant és molt difícil amb qui defensi aquestes formes de fer política que estan molt allunyades d’allò que nosaltres pensem. Nosaltres firmarem el pacte amb partits independentistes, però sempre des de la centralitat.

Marc Castells sobre possibles pactes amb el PSC:

La gent en general ha demanat sempre unitat en l’independentisme. Hi ha alguna possibilitat que es refaci aquesta unitat entre el PDeCAT i Junts, especialment? Un d’aquests exemples és les queixes de Junts per no tenir espai electoral a Igualada.

Quan negociàvem amb Jordi Sánchez, secretari general de Junts, ens van insistir sempre que renunciaven als espais electorals. I ara resulta que els volen, així que si abans no els volien i ara sí, que ens ho diguin. Sobre la queixa, només cal dir que a Igualada hi ha vuit mil fanals, que son lliure, tothom hi pot penjar cartells. Per mi és soroll electoralista que crec que no aporta res. Cap partit es quedarà sense poder explicar res.

Marc Castells sobre la polèmica dels espais electorals entre Junts i el PDeCAT