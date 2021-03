Marc Castells, en quarantena per contacte amb un positiu

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, no va poder assistir al ple municipal de la ciutat d’aquest dimarts, al haver d’estar confinat al seu domicili per haver estat en contacte amb un positiu. Així doncs, la tinenta d’alcalde Carme Riera va ser qui va presidir la sessió d’ahir en què, el nou regidor de Poble Actiu, Pau Ortínez, va prendre possessió del seu càrrec després de la renúncia d’Eva Pedraza.

El ple també va aprovar diverses mocions per unanimitat com l’inici de l’expedient de contractació de les obres al projecte bàsic i executiu del nou Campus Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida al Passeig Verdaguer i les bases específiques reguladores de subvencions per a empreses a Igualada.

També es va aprovar, en aquest cas amb vots favorables de Junts per Igualada, Ciutadans i Igualada Som-hi i les abstencions d’Esquerra i Poble Actiu, el nomenament de la regidora Patricia Illa com a representant a la comissió de Garanties en l’Admissió pel curs 21/22. El mateix resultat va tenir l’aprovació de la modificació de crèdit al pressupost 2021 per invertir el romanent positiu d’1’1M€ de l’anterior exercici.

En la part final del ple, es van aprovar dues mocions no resolutives per unanimitat, la declaració institucional del 8-M, que va ser llegida per les regidores Carlota Carner, Montserrat Argelich, Irene Gil, Neus Carles i Carmen Manchón i la proposta de Ciutadans que reclama que les entitats locals puguin disposar d’un mínim del 10% dels fons de recuperació procedents de la Unió Europea.