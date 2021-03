El Consell aposta pels productes Km0 i cuinats al dia pel nou concurs dels menjadors escolars

El Consell Comarcal de l’Anoia ha tret a concurs el nou plec per gestionar el servei dels menjadors escolars als 21 centres docents públics que coordina a la comarca. El nou plec incorpora diferents millores com donar el doble de punts a la qualitat del menjar per davant del preu, el que farà que optin a mes puntuació les empreses que ofereixin qualitat i no només un bon preu. Així, el Consell aposta per puntuar més alt les empreses que incloguin a les seves propostes aliments de qualitat, productes frescos i no elaborats industrialment.

Una altra de les novetats és que a l’hora d’accedir al concurs tindran més punts les empreses que facin servir productes de proximitat per subministrar els aliments dels menjadors escolars. Així que si compren els productes frescos, els no elaborats industrialment i els làctics a 10km de distància obtindran el màxim de puntuació. En el cas del pa no es dona opció i s’obliga a que sigui plenament d’adquisició local.

També atorgarà més punts als projectes en què els monitors tinguin formació relacionada amb la gestió de residus i en la consciència del consum energètic, com en l’ús eficient de l’aigua i de l’energia, i també en al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. D’altra banda, tindrà una puntuació més alta també qui ofereixi més monitors del mínim marcat per les ràtios. També valorarà més positivament que productes de paper com els tovallons siguin de material reciclable o fibra verge.

Una altra de les novetats del proper curs serà que el servei de menjador passarà de cuina freda a cuina calenta: els centres passaran de rebre el menjar preparat dos o tres dies a la setmana i després escalfar cada dia els plats, a rebre’ls cada dia acabats de cuinar. Oferiran tres modalitats: cuina in situ per a les escoles que ja tenen cuina pròpia en les quals es cuinarà cada dia; rebre el menjar cuinat des de centres propers amb cuines prou grans per servir els del voltant; i la cuina de càtering, que sortiria d’una cuina central fora dels centres.

La vicepresidenta de Serveis a les Persones, Carme Zaragoza, explica que “el Consell Comarcal hem fet un pas endavant amb les noves condicions que hem marcat al plec del concurs pels menjadors escolars de la comarca. Un pas endavant que voldrà dir més qualitat, més proximitat i un millor servei als i les alumnes de la comarca”.

El vicepresident primer del Consell, Jordi Cuadras, destaca que “el govern del Consell tenim diverses accions en marxa per a promoure el consum de proximitat a la comarca. I en el cas del plec dels menjadors escolars, com a institució, prediquem amb l’exemple en la promoció del Km0 per servir els aliments dels menjadors escolars. Per això el plec inclou diverses clàusules en aquest sentit que estem convençuts que ajudaran els productors i empreses locals tot promovent l’economia del nostre territori”.

L’equip del Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal de l’Anoia, els regidors dels Ajuntaments, els directors dels centres, els presidents de les AMPA o AFA i l’empresa adjudicatària es reuniran periòdicament, i, al final del curs, faran una sessió final per debatre l’eficiència del servei.