L’Ajuntament d’Òdena reparteix 500 “Boc’n Roll” a l’Institut – Escola

L’ajuntament d’Òdena ha iniciat una campanya per repartir Boc’n Roll, embolcalls reutilitzables per als entrepans, entre els joves del municipi i alumnes de l’institut – escola Castell d’Òdena amb l’objectiu de reduir la utilització d’embolcalls d’un sol ús.

La situació de la Covid-19 fa que els equipaments juvenils estiguin tancats per la qual cosa, la tècnica de Joventut, des del passat mes de novembre recorre el municipi i atén als i les joves a peu de carrer per parlar sobre els seus temes, recordar la importància de les mesures, entre altres. Ara també ha afegit la conscienciació pel reciclatge i com incentiu obsequia els i les joves amb un embolcall reutilitzable per als entrepans.

Uns altres beneficiaris d’aquest embolcall han estat tots els alumnes i mestres de l’institut – escola Castell d’Òdena. A més, els alumnes de 6è i 3r han participat aquests dies del taller de sensibilització i educació ambiental impartit per la tècnica de medi ambient de l’Ajuntament.

El Boc’n Roll és un embolcall reutilitzable, ja que es pot rentar, que té l’objectiu d’evitar la utilització de materials contaminats d’un sol ús com ara el paper d’alumini, el paper transparent o les bosses de plàstic.

Els infants i els joves són uns dels col·lectius força mentalitats en els conceptes de reducció, reutilització i reciclatge, però cal seguir insistint, per això, l’Ajuntament ha repartit entre ells aquests embolcalls.