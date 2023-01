Marc Castells anuncia que es presentarà a la reelecció

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha anunciat aquest matí en un esmorzar informatiu amb la premsa que es presentarà a la reelecció. Així doncs, l’alcalde optarà al que seria els seu quart mandat consecutiu al capdavant del consistori igualadí i les eleccions del proper 28 de maig seran les cinquenes en què es presenta com a cap de llista.

Castells ha explicat que es va donar de baixa del PDeCAT i que és únicament militant de la formació política “Junts per Igualada”, de la qual n’és el president i que és la marca sota la qual es presentarà a les municipals del 28 de maig, probablement amb el suport de Junts per Catalunya o de la formació Impulsem Penedès, creada recentment. Per simplificar la seva voluntat, ha explicat que “soc molt a prop del què ha fet Xavier Trias a Barcelona”.

“Em sento molt optimista, tinc bones vibracions”, ha dit Castells, respecte les seves possibilitats de repetir com alcalde i encarar així el seu quart mandat, quelcom que no ha aconseguit ningú a Igualada des de la recuperació de la democràcia el 1979. “Estem fent realitat el nostre somni, tot i que aquest no ha estat un mandat fàcil, la pandèmia ens ha condicionat molt”.

El ja candidat ha recordat una conferència a l’Ateneu Igualadí, el 1920, del llavors General Vives Vich en referència al repte d’aconseguir solucionar la manca d’aigua a Igualada. “Nosaltres hem aconseguit fer portar l’aigua del Ter Llobregat i de la Llosa del Cavall”, afirmava exultant Castells, en un lapsus de memòria perquè el primer projecte es va desenvolupar en temps de Jordi Aymamí com alcalde, i el segon va ser una milionària inversió del govern espanyol amb fons europeus. En qualsevol cas, per a Marc Castells aquest és el primer dels tres grans eixos estratègics del seu govern. El segon, el desdoblament de la C-15 entre Igualada i Capellades, llargament demanat per l’alcalde, “però s’ha de millorar la seguretat, no pot ser que hi hagi tants accidents mentre durin les obres”. El tercer projecte estratègic és “l’enllaç de la Ronda Sud amb la ciutat, que el setembre ja estarà a punt”.

La nova estació de tren soterrada i la reforma del Passeig, grans reptes

Marc Castells ha apuntat els reptes que inclourà en el seu programa electoral, i que passen per una profunda transformació de tot l’eix del Passeig Verdaguer. “Soc optimista respecte al projecte de soterrament de l’entrada del tren a la ciutat, que comptarà amb una nova estació subterrània i un ampli aparcament. Ja hi ha els recursos econòmics i el febrer com a màxim estarà aprovat l’estudi d’impacte ambiental. En paral·lel a les obres de l’estació, volem fer una reforma integral de tot el passeig, que tindrà el mateix aspecte del què estem fent ara al Parc Central amb el biollac, serà una zona verda, amb biodiversitat, i també donarem una altra visió al Parc de l’Estació Vella”. Altres reptes són la millora de l’entorn del riu Anoia aprofitant el pas de la Via Blava -el febrer en comencen les obres-, i la transformació “definitiva” del barri del Rec. Amb una petita ampolla d’oli “fet a Igualada, sorgit de les oliveres que van plantar el Consell d’Infants”, Castells deia que “nosaltres també volem continuar sembrant i recollint els fruits per fer una Igualada millor”.

Negociació amb Junts per Catalunya

L’alcaldable recordava que “el procés de dissolució de Convergència el vaig viure amb molta pena i un punt de desolació, ho haig de reconèixer. Avui només milito a un partit, Junts per Igualada”, deia, negant així que formi part de Junts per Catalunya, formació amb la qual va partir peres quan era un destacat dirigent del PDeCAT, del qual ja se n’ha donat de baixa. “Només tinc al cap Igualada i res més”, afirma ara, “i m’agradaria que aquells que també s’estimen la ciutat vinguin a sumar-se al nostre projecte. Tinc molt bona relació amb la presidenta Laura Borràs i amb molts alcaldes de Junts, crec que hi ha gent que té ganes de participar en la candidatura, i em sento molt còmode amb Impulsem Penedès”, afegeix, en relació al partit que aglutina des de fa pocs mesos a alcaldes i regidors que també han fugit del PDeCAT.

Castells, de fet, han apuntat fonts de JxCat, ha tingut ja reunions amb Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya, per a llimar vells conflictes i recuperar el camí de l’entesa. De fet, un dels fruits ja va ser l’arribada de molts consellers de govern de la Generalitat a Igualada, abans del trencament de govern amb ERC, i, també, que Castells inauguri el proper Consell Nacional del partit a la capital de l’Anoia, aquest cap de setmana.

Respecte la seva teòrica principal rival en les eleccions del 28M, Alba Vergés d’Esquerra, Castells apunta que “ja he guanyat als candidats Joan Torras, Josep Maria Palau i Enric Conill, i espero guanyar Alba Vergés. De fet, ERC és l’únic partit que canvia els candidats cada quatre anys, i ja es rumoreja qui serà el candidat d’aquí quatre anys”.

Així doncs, amb l’anunci de Castells ja es coneixen els candidats de tots els partits que actualment tenen representació a l’Ajuntament d’Igualada. L’actual vicepresidenta del Parlament amb funcions de presidenta, Alba Vergés, serà la candidata d’Esquerra; Jordi Cuadras repetirà com a cap de llista d’Igualada Som-hi; Pau Ortínez encapçalarà la candidatura de Poble Actiu; mentre que Carmen Manchón ho farà amb la llista de Ciutadans.