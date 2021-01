L’Orquestra Terres de Marca: tot una incansable i exitosa trajectòria des del 2010

La meva personal i especial vinculació amb el municipi de Castelldefels m’ha permès, recentment, de poder participar d’una forma directa i -com no- entusiasta de la celebració del tradicional Concert de Nadal que s’hi ve celebrant, puntualment, any rere any; i, que per a aquesta ocasió va tenir a bé d’acollir a l’Orquestra Terres de Marca, en el mateix cor de la població, al Teatre Plaza, en el marc d’una celebració que complia amb totes les mesures de seguretat gràcies a una rigorosa limitació d’aforament.

L’Orquestra Terres de Marca va ser, doncs, un cop més, l’encarregada de presentar en aquest acollidor marc escènic i davant un expectant i efusiu públic, un ampli i notable repertori de música clàssica amb una oportuna selecció de valsos i polques; un concert d’etiqueta que va convidar a tots els assistents a transportar-se per un alegre recorregut per l’Àustria i la Viena de les darreres centúries, bo i revivint aquelles melodies d’uns dels més grans compositors clàssics -els Strauss- tan popularitzades a partir dels camins del vals i de les animadíssimes polques. Més enllà d’aquestes populars composicions, i amb el segell distintiu del no menys famós “Can-can”, la peça profana i popular del compositor alemany Jacques Offenbach; no puc més que agrair les pregones impressions viscudes amb el que va ser una magnífica gala, un concert dirigit per Josep Miquel Mindán, a més d’una excel·lent coreografia i dansa interpretades per Fèlix Patrón i Lali Rodríguez.

És doncs a propòsit d’aquesta brillant actuació que em permeto de posar en valor, en aquesta pàgina de cultura, l’incansable recorregut d’una orquestra que, amb motiu d’aquestes dates tan assenyalades, ha anat presentant aquesta mateixa gala en poblacions com: Premià de Mar, Arenys de Mar, Capellades, Torroella de Montgrí i Sant Pere de Vilamajor; una assenyalada avinentesa que, de retruc, m’obliga a fer memòria de la seva exitosa trajectòria.

Sota l’empara d’una entitat com Contrapunt, Plataforma per a la promoció d’activitats musicals, una proposta per al foment de l’activitat musical impulsada per la compositora i professora Concepció Ramió, naixeria a l’any 2010, a la comarca de l’Anoia, l’Orquestra Terres de Marca; una orquestra que prenia com a punt de partida la formació professional per a joves músics i directors amb una sòlida instrucció i experiència, marcant-se l’objectiu d’oferir al públic -de tots els racons del nostre país- uns repertoris musicals d’alt nivell i categoria dins de l’àmbit de la música clàssica i de la música catalana. Amb entrega i una compromesa constància, des d’aleshores, aquesta orquestra ja ha pogut presentar més d’una vintena de produccions.

En tant que orquestra, i sota la batuta d’un jove director Josep Miquel Mindán, també membre fundador, Terres de Marca ha realitzat diferents produccions d’òpera en petit format, a més de produccions d’oratori i concerts d’intèrprets novells així com l’edició anual de polques i valsos de Cap d’Any; sense passar per alt el Concert participatiu del Rèquiem de Mozart i del Messies d’Handel. Endemés, amb la direcció de Daniel Mestre l’orquestra ha col·laborat també amb l’organista Joan Paradell, essent realitzats, des del 2013 a la Basílica de Santa Maria d’Igualada, els magnes Concerts de Nadal, amb la interpretació d’obres de Bach i de Mozart, de la mà dels cors Exaudio i del Cor d’Homes d’Igualada. L’orquestra ha col·laborat, així mateix, amb el Duo Piano Carles Lama & Sofia Cabruja (2015 i 2017) en tres edicions de música de pel·lícules, amb les quals s’ha actuat al Festival de Música de Sant Pere de Rodes, al Petit Palau, a l’Auditori de Girona i al Festival Internacional d’Altafulla. Àdhuc, en la mateixa línia de projecció, també s’han dut a terme diferents produccions amb músics joves i amb solistes reconeguts, com: Martí Marsal i Maria Flores.

Definitivament, tot una conquesta va ser, fa uns anys, quan l’orquestra va editar una gran obra, un doble CD “Oratori del Llibre de Sinera, a càrrec de Mercè Torrents, un testimonial homenatge a l’obra de Salvador Espriu; un patent compendi que fusiona diferents èpoques de l’univers de la música amb peces pròpies de la cobla, sota la direcció de Concepció Ramió.