Teatre, música i dansa en la nova temporada del Teatre Municipal l’Ateneu

El dia 7 de febrer comença la temporada del primer semestre de 2021 de teatre, música i dansa del Teatre Municipal Ateneu, amb l’obra De mares i filles amb la Mont Plans i l’Annabel Totusaus, dues grans actrius que ens arribaran al fons de l’ànima amb una barreja de riures i llàgrimes. Les entrades es poden comprar a partir del dia 20 de gener per espectacles separats, sempre en línia, al web teatremunicipalateneu.cat. De tota manera, encara es poden adquirir els abonaments de temporada, sempre que hi hagi disponibilitat de les sis obres com a mínim.

La taquilla del passatge Vives obre els dijous d’11 a 13 h i de 18 a 20 h i una hora abans de cada espectacle. La taquilla del carrer Garcia Fossas no estarà operativa per limitar la presencialitat.

Hi ha un abonament per a tota la temporada a un preu 60 euros que inclou les cinc obres de teatre i, de regal, l’espectacle de BCN City Ballet La consagració de la primavera.

Espectacles de la temporada (inclosos a l’abonament)

De mares i filles (7 de febrer). Paco Mir és més conegut com a component del Tricicle, però és autor i director d’una colla d’espectacles. Mont Plans i Annabel Totusaus donen vida a una mare i una filla que es retroben a l’hospital després de cinc anys de no parlar-se. Els secrets familiars ens porten per una frenètica revisió de vida i d’emocions.

Un dia qualsevol, (28 de febrer). Les Antonietes presenten l’espectacle escrit i dirigit per Oriol Tarrason. Imma Colomer, Anabel Castan, Pep Ferrer i Quimet Pla són els protagonistes que viuen a la residència Bon Repòs. La influència de la Solange i les seves ganes de viure canviarà la vida dels seus companys. Una comèdia divertida i punyent a l’entorn de la realitat de la gent gran que parla sobre l’amistat, l’amor, la vellesa i la solitud.

Alguns dies d’ahir, (14 de març), Jordi Casanovas ha escrit l’obra interpretada per Míriam Iscla, Abel Folk, Maria Ossó i Francesc Cuéllar dirigits per Ferran Utzet. La família Font veu capgirada la seva quotidianitat amb els fets polítics que esdevenen a Catalunya durant els mesos de setembre i octubre de 2017. Al voltant de la taula, tots ells aprendran a comprendre els pensaments i les postures dels altres. Un llarg viatge emocional i polític que ha entrat a les llars catalanes.

Els gossos (28 de març) de l’autor i director Nelson Valente, ens mostra la infelicitat en una família convencional. L’espectacle és protagonitzat per Mercè Arànega, Joan Negrié, Albert Pérez i Sandra Monclús. L’escenografia és del montbuienc Albert Pascual. Dues parelles es reuneixen per celebrar els quaranta anys de la Laura. Avui, al metro, un desconegut li ha dit alguna cosa a cau d’orella. Aquest fet converteix en un camp de batalla la seva vida familiar.

El mètode Grönholm (11 abril) de Jordi Galceran des de l’any 2003 és un dels grans èxits del teatre català contemporani. Enric Cambray, Marc Rodríguez, Mar Ulldemolins i David Verdaguer són els quatre actors que aquest cop es posaran a la pell dels candidats. Els espectadors viuran una comèdia de riures assegurats, perquè no hi ha res més divertit que veure les misèries de qui vol pujar a l’ascensor d’una millor vida social. La direcció és de Sergi Belbel que afirma que: “En el teatre hi ha fracassos, aventures, èxits i fenòmens. El mètode Grönholm entra en aquesta última categoria”.

La consagració de la primavera (2 de maig) és una de les obres cabdals d’Igor Stravinsky i una de les peces orquestrals més importants del segle XX. Un cant a la poesia, la vida, la natura, la fertilitat que explica el mític sacrifici d’una adolescent obligada a ballar fins a la mort per aconseguir la benevolència dels déus. L’espectacle de dansa de la companyia BCN City Ballet, que compta amb una segona part amb un repertori divers, ha estat coreografiat per Carlos Bonilla i dirigit per Georgina Rigola.

Música a l’Ateneu

La programació musical comptarà amb diversos espectacles. Pel que fa a l’activitat pròpia, l’Orquestra Terres de Marca (13 de març), amb la soprano Ulrike Haller i el director igualadí Daniel Mestre, oferiran un programa amb una de les obres imprescindibles per a orquestra de corda: Les Il·luminacions, de Benjamin Britten, amb poemes de Rimbaud. L’acompanyaran les vibrants Vistes al Mar, de Toldrà, basada en poemes de Maragall i tres cançons amb textos de Carner, Garcés i Sagarra.

Project’Òpera presentarà Òpera duets (27 de febrer) un concert líric amb els principals duos de tenor i baríton de la història de l’òpera romàntica. Fragments dels Pescadors de perles (Bizet), La Giocconda (Ponchielli) i La forza del destino i Otello (Verdi), interpretats pel tenor Daniel Muñoz i el baríton Fernando Álvarez, acompanyats al piano per Ricardo Estrada.

Els Amics de l’òpera d’Igualada organitzen un concert de Il Trovatore (21 de març). És una de les grans òperes del Verdi jove però madur, en la qual es barreja tensió dramàtica amb algunes de les millors pàgines musicals i això dona com a resultat una obra d’amor, gelosia i venjança que creix intensa i imparable cap un final catastròfic. Adaptació de l’obra de Verdi amb acompanyament de piano.

Teatre familiar

La Xarxa aquest hivern presenta un espectacle mensual. La companyia lleidatana Campi Qui Pugui oferirà Camí a l’escola (21 de febrer). L’extraordinària història de tres germanes que s’enfronten a obstacles i perills diàriament per arribar a l’escola. Infants autònoms i capaços, amb ganes d’aprendre i canviar el seu món. Inspirada en el documental “Sur le chemin de l’école” de Pascal Plisson.

Teatre Mòbil i Marcel Gros es retroben després de trenta anys per representar Remember Show (21 de març). Un homenatge a l’ofici de pallasso, al riure, a l’humor i a l’amistat que els serveix per reinterpretar els seus llegendaris números de clown.