L’Operació quilo de la Fundació Banc dels Aliments fa una crida a la solidaritat de la població

La Fundació Banc dels Aliments i Creu Roja Anoia tornen a recuperar la campanya de recollida d’aliments coneguda com a “Operació quilo”, una iniciativa solidària amb l’objectiu de recollir i omplir els diferents bancs locals d’aliments que estan actius a la comarca. La campanya es durà a terme divendres i dissabte a diferents localitats.

L’increment del cost de productes bàsics ha incidit directament en la dificultat de moltes famílies, que necessiten el suport dels bancs d’aliments per a garantir l’adquisició de primera necessitat com llet, oli, llegum, pasta o arròs.

En aquesta campanya en concret, s’han adherit a la iniciativa els establiments comercials: Bon Àrea, Caprabo, Llobet i Super Mas dels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Montbui, Piera, Jorba i la Pobla de Claramunt.

Just a l’entrada de cada establiment, s’habilitarà un espai de recollida de productes, gestionat per persones voluntàries de les diferents entitats que donen suport a aquesta campanya.

Des de l’organització de la campanya, recorden que en aquests moments els productes més necessaris són: oli, llet, llegum (cuit i sec), conserves vàries, farina, pasta i arròs. Els productes han de ser de llarga durada.

Des de Creu Roja Anoia han agraït per endavant aquesta iniciativa i esperen poder demostrar un cop més que la comarca de l’Anoia és solidària. També fan una crida a les persones que vulguin col·laborar en la campanya com a voluntàries, donant un cop de mà als diferents establiments adherits. Us podeu posar en contacte al telèfon de Creu Roja Anoia: 93 803 07 89.