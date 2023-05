Mor als 92 anys Antoni Puig, qui va estar durant dècades al capdavant de la Pizzeria Munich

Aquest dimecres ha mort, als 92 anys d’edat, Antoni Puig. Juntament amb la seva esposa Rosa Capdevila, van engegar, al mes de setembre de 1972, la Pizzeria Munich d’Igualada, constituïda en societat, amb els seus amics Joe i Madrona. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha mostrat el seu condol a través de les xarxes socials.

Precisament fa un més, La Veu de l’Anoia dedicava aquest escrit de Carmel·la Planell commemorant els 50 anys de la Pizzeria. Els orígens de l’actual Pizzeria Restaurant Munich cal situar-los a principis dels anys 70’, període en el qual un germà del titular Antoni Puig acabava d’inaugurar una “Salsitxeria” (tipus Frankfurt), a Mataró.

A propòsit d’aquest model de servei gastronòmic, un viatge a Munic per part del matrimoni Puig Capdevila i del matrimoni i amics Joe i Madrona, de la Granja Pla, els va servir com a referent per a una imminent obertura, i de forma participativa, de la Pizzeria Restaurant Munich; una denominació, la de “Munich”, i rememorant l’any de les Olimpíades de Munic, proposada en una època en què no eren permesos els noms en català.