L’Olla Expressa estrena, aquest cap de setmana, “Maldepesta”, un musical interpretat per 60 nois i noies

Avui divendres l’Olla Expressa estrenarà el seu nou musical, titulat “Maldepesta”. Els 60 joves que l’escenificaran estan treballant intensament des del 30 d’agost per aconseguir un repte realment difícil: muntar un musical en deu dies! I per fer-ho més complicat encara, els nois i noies no tan sols canten, ballen i fan teatre, sinó que també confeccionen els vestits i els elements de l’escenografia.

El resultat de tota aquesta feina es podrà veure per primera vegada en l’estrena de divendres 9 a les 21:30 i l’endemà en les funcions de les 19:00 i de les 21:30. Les entrades es poden adquirir a tiquetsigualada.cat.

L’espectacle està ambientat en la Igualada del 1589, que vivia una de les diverses epidèmies de pesta d’aquell segle, i es desenvoluparà en dos escenaris diferents: un a fora de les muralles i un altre a l’interior de la vila. El punt de partida serà l’hort del Company, situat a la Baixada de la Unió, 3, al barri del Rec.

Vam anar als baixos de la Bella on han treballat durant aquests deu dies intensos, els noies i les noies que protagonitzen l’obra acompanyats pels responsables de cada secció i allà hem parlat amb la Susanna Enrich i el Pep Farrés, dos dels membres de l’Olla Expressa que ens han fet cinc cèntims de com està anant tot plegat.

Avui divendres estreneu un nou Musical, Maldepesta. Quina història ens explica?

Maldepesta es va preparar inicialment per presentar-lo com a projecte d’entitat per la Capitalitat de la Cultura Catalana d’Igualada, i al no resultar escollit vam decidir no deixar-lo perdre. Com que quan l’estàvem preparant just estàvem sortint de la pandèmia, ens va semblar adient fer aquest text basat en l’epidèmia de pesta que hi va haver a Igualada el 1589. L’última obra que havíem representat abans de la pandèmia de covid ja estava basada en la història d’Igualada i ens va engrescar a fer-ne una de nova. Vam tirar uns anys enrere en el temps i vam anar a parar a aquest episodi de pesta que hi haver l’any 1589 i que molta gent coneix perquè va ser d’on va sorgir la llegenda del miracle del Sant Crist d’Igualada, que a l’obra no surt.

La història transcorre fora muralles en una primera part i dins de muralles a la segona i parla de les vivències de la gent en aquella època.

Com ha estat el procés de creació de tot l’espectacle?

Normalment aquests musicals comencem amb una idea inicial que surt de l’equip de l’Olla Expressa; el Joan Mateu i el Pep Farrés creen el guió, pensat ja per ser interpretat per 60 adolescents i joves. S’encarrega la música a algun compositor que enguany ha estat el Pol Recasens. El següent pas és crear un equip de treball, que no cada any és el mateix. Aquest equip de treball és qui encapçala les diverses seccions per on passaran tots els nois i noies durant els dies d’assaig. Aquest equip de treball estudia tots els elements que es necessitaran a nivell de vestuari, d’atrezzo, d’ambientació busquem documentació per ser el màxim de fidels a l’època. Quan a l’agost venen els nois i les noies ja tot està perfectament planificat i repartit en quatre tallers (música, teatre, escenografia i coreografia) per poder començar a treballar de manera intensa. Tots els nois i noies passen per tots els tallers cada dia.

L’avançament del curs escolar d’aquest any us ha afectat?

Ui sí! A més a més la Festa major d’Igualada també ha acabat més tard. I per acabar d’arrodonir-ho tot, aquest any pel tipus d’obra que fem, els tallers es fan aquí a la Bella, però els assajos es fan fora i per tant també s’han de comptar els desplaçaments. Al començar les classes abans, aquesta setmana ja no podem venir als matins per tant hem de fer les sessions de la tarda més intensives, però tenim plena confiança que sortirà tot bé.

Quantes persones participen al musical?

En total són 60 nois i noies de 12 a 18 anys.

Em comentaves que l’obra transcorre en dos escenaris diferents.

Sí. Comença a l’Hort del Companys, davant de la Font de la Carota perquè l’escena té lloc en un tint fora muralles de la ciutat i en un moment sonen les campanes perquè la gent entri dins les muralles: es tanquen les portes de la ciutat. La segona part té lloc dins l’església de Santa Maria. El públic es traslladarà amb nosaltres d’un espai a l’altre.

Els nois i noies que en formen part han intervingut ja en altres musicals que heu fet o són novells?

Els primers musicals que vam fer van intervenir-hi nois molt joves i ara alguns d’aquests retornen. Posteriorment vam decidir dedicar aquests projectes a adolescents i joves perquè creiem que és una edat que hi ha molt poca oferta. Ells en tenen moltes ganes i és molt fàcil treballar-hi, s’implique molt. Després de dos anys d’aturada per la covid hem notat que s’havia perdut una mica la inèrcia dels anys anteriors i ha vingut gent nova. Quan s’apunten ells saben que faran un musical, que hauran de cantar i interpretar, ajudats pels formadors que tenim. Aquí aprenen a cosir, a cantar, a interpretar, a fer anar la pistola de silicona…

Com va néixer l’Olla Expressa?

Comença arran de la Coral Gatzara quan un grup de monitors volien trobar alguna cosa per fer durant l’estiu que fos diferent del curs i va sorgir la idea de fer un musical en pocs dies, després de veure que aquestes dates de després de la Festa major i fins començar el curs escolar sempre quedaven buides. El primer any va ser un gran èxit i després del segon any es va veure que s’havia de crear una entitat pròpia i així va néixer l’Olla Expressa, que ens dediquem exclusivament a aquesta activitat.