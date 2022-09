Aquest dissabte es celebra el correfoc suspès per la Festa Major

El tradicional correfoc de Festa Major que es va haver d’anul·lar per la pluja, es farà demà dissabte dia 10 de setembre a les 23 h. La sortida es farà a la plaça de Sant Miquel i s’anirà en direcció al carrer Sant Sebastià, plaça de la Creu, carrer Nou, Plaça Pilar, carrer Custiol i plaça de Pius XII on finalitzarà l’acte.

Les colles participants seran els Petits Diables, els Diables Pixapòlvora, els Diables d’Igualada, el grup Mal-Llamp amb el Drac Flameus, i els Dracs i Víbries d’Igualada.

A tothom qui vulgui participar del Correfoc es recorda que cal portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs, un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un mocador de cotó. Molt important protegir-se els ulls amb ulleres, portar calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.)i tenir cura de tapar les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques. En cap cas demanar al veïnat que aboqui aigua perquè pot ser un perill per la pirotècnia i al llarg de tot el recorregut obeir sempre les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.

Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, havent d’utilitzar únicament els preparats pels organitzadors. Cal també respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics, no envaint l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafar ni destorbar cap dels seus membres i adoptar una actitud correcte amb els diables i no obstaculitzar el pas ni fer-los caure i seguir en tot moment les seves indicacions.

Queda prohibit que els vehicles aparquin al lloc del recorregut mentre es desenvolupi el correfoc i d’acord amb les senyalitzacions que, amb aquesta finalitat instal·li la policia local.

Per al veïnat i comerços cal abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin i protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts; enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals i no tirar aigua als participants ni al públic del correfoc.