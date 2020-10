L’Octubre Solidari d’Igualada adapta el seu format per la pandèmia

Les limitacions provocades per la pandèmia no impediran que el mes d’octubre segueixi essent el mes de la solidaritat a Igualada. L’Octubre Solidari era tradicionalment el marc ideal perquè les entitats d’Igualada Solidària mostressin a la ciutat la seva activitat, a través d’exposicions, xerrades, presentacions o altres accions de difusió, com la Mostra d’entitats.

Enguany, les restriccions obliguen a replantejar els actes públics i el format de l’Octubre Solidari serà diferent. Es donarà visibilitat a les entitats de cooperació i solidaritat, que integren la Comissió Igualada Solidària, a través dels mitjans de comunicació. Tothom podrà conèixer quines entitats en formen part, com s’hi pot col·laborar, quines necessitats tenen, quins projectes duen a terme, etc.

Igualada Solidària és un punt de trobada per a una vintena d’organitzacions que treballen per ajudar les persones més necessitades i per reduir les desigualtats existents, tant en països del Nord, com en països del Sud. Executen projectes arreu del món; projectes sanitaris, educatius, de comerç just, pel treball digne, a favor de la pau, per reduir la pobresa, etc.

La seva activitat ha estat especialment afectada per la pandèmia. Les entitats que actuen a casa nostra s’han vist desbordades per l’increment de persones amb necessitats assistencials. Les que actuen en països del Sud han hagut d’aturar els seus projectes degut al tancament de fronteres o als confinaments i això ha agreujat la vulnerabilitat de moltes persones, doncs són estats on la protecció social és gairebé nul·la.

Tot i les limitacions, s’estan programant activitats en el marc de l’Octubre Solidari. A data d’avui, les activitats previstes són les següents :

– Dilluns 19 d’octubre, a les 18 h. Conferència virtual “Rescatant vides a la deriva”, a càrrec de Lluís Fuster, voluntari de l’ONG Proactiva Open Arms. Organitza AUGA i FES

– Dimarts 20 d’octubre, a les 20 h. a l’Ateneu Cinema. Projecció del documental “Cartas mojadas”, un documental dirigit per Paula Palacios, que exposa el drama que pateixen les persones que emprenen un perillós —a vegades mortal— viatge per poder continuar vivint. I que, quan arriben a un altre indret, sovint es veuen avocats a unes lamentables condicions de vida.

– Dilluns, 2 de novembre, a les 19,30 h. a l’Espai Cívic Centre. Presentació del llibre “Cap altre amic que les muntanyes”, escrit a través dels missatges de WhastApp pel refugiat kurd/iranià Behrouz Boochani des d’un camp de refugiats australià. L’acte comptarà amb l’actuació musical de Marc Mateu.