L’IHC Rigat comença l’any amb un partit al tot o res davant el Sant Just a les Comes

L’Igualada Rigat té diumenge vinent a les Comes (12:30 h) un partit clau a l’OK Lliga. Es tracta de la darrera jornada de la primera volta i el rival és el novell Sant Just, a la vegada un dels equips més potents d’aquesta temporada i tota una sorpresa del campionat.

En joc hi ha encara cinc de les vuit places per accedir a la fase final de la Copa del Rei, i l’IHC, que és desé a la taula, depén d’ell mateix per poder colar-se a la cita, que tindrà lloc a Calafell.

Els del Baix Llobregat són tercers a la classificació, una plaça que al mateix temps està amenaçada per Liceo, Calafell i Reus. El partit, doncs, té un gran al.licient, una oportunitat excel.lent per a iniciar l’any amb una victòria i, sobretot, per veure un pavelló de les Comes amb una bona entrada de públic, com ja va succeïr davant el Calafell.

Tres igualadins a l’All Stars

Malgrat l’aturada per les festes de Nadal, no tots els jugadors de l’IHC han estat descansant tots els dies. Tres d’ells, Guillem Torrents, Nil Cervera i Gerard Riba, van tenir l’honor de ser convocats amb l’equip d’All Stars de la Federació Catalana de Patinatge en el partit que va jugar-se a Sant Sadurní davant la selecció catalana.

El resultat de la festa va ser de 15 gols (9-6 per Catalunya). L’Igualada va ser el tercer equip que més “estrelles” va aportar, amb els tres jugadors esmentats per votació popular, per darrera del FCB (C.Grau, Bargalló, Rodrigues i M. Grau) i Caldes (Arnau Martínez, Ballart, Gonzàlez i Pujadas). També hi eren Reus (Ballart i Aragonés), Sant Just (Pujalte i Miquel), Lleida (Folguera i Aragonés), Alcoi (Formatjé) i el Noia (Mendes).

torneig solidari

D’altra banda, l’Igualada Rigat es va proclamar campió del Torneig Solidari Hoquei Patins que es va disputar el dissabte 23 de desembre al Vendrell. Els arlequinats van derrotar per 9-0 al Parlem Calafell a les semifinals i 4-2 al Noia Freixenet a la final, en un torneig en el qual, és clar, el menys important era el resultat.

Els beneficis eren per a la Creu Roja i al projecte “Fem pinya” dels Nens del Vendrell.

