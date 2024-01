La Llacuna pren mesures per protegir la fauna del Pla Novell

Publicitat

L’Ajuntament de la Llacuna, en col·laboració amb l’associació Abrigats, ha pres mesures per protegir els peixos de la bassa del Pla Novell davant l’episodi de sequera. La bassa del Pla Novell, és alimentada per una font, que ha experimentat una disminució considerable del nivell d’aigua, posant en perill la vida dels peixos que hi habiten.

Amb la finalitat de preservar aquesta important espècie, s’ha començat a dur a terme una operació per capturar els peixos i traslladar-los a un lloc segur. Fins al moment s’han capturat una vintena d’exemplars que han estat traslladats a la font de dalt, des d’on seran progressivament redistribuïts a les diverses basses dels horts de la localitat. La setmana vinent s’acabarà de traslladar tots els exemplars i mentre s’ha portat aigua a la bassa perquè no pateixin i mantenir-los.

Aquesta acció, que ha comptat també amb la participació activa d’alguns veïns, pretén garantir la supervivència d’aquests peixos en un entorn més adequat i amb les condicions òptimes per al seu desenvolupament.

