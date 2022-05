200 persones es manifesten a Collbató contra el projecte d’ampliació de l’A-2

Unes 200 persones han fet aquest diumenge una caminada popular a Collbató contra el projecte de la variant de l’A-2 entre Martorell i Igualada que afectaria la serra de Can Dolcet i l’Espai Natural Protegit de Roques Blanques. Els concentrats són entitats ambientals i veïns del Bruc, Hostalets de Pierola i Collbató que s’han unit per posar en marxa la campanya “No al Projecte de l’A-2, salvem el nostre entorn” amb díptics informatius, samarretes i adhesius per frenar l’ampliació de l’autovia. A parer seu, “posar asfalt en un espai verd és un crim mediambiental” i per aquesta raó hi estan presentant al·legacions. L’avantprojecte va ser aprovat provisionalment pel Ministeri de Transports fa un mes.

Els manifestants denuncien que la variant passa per un Espai Natural Protegit com és la zona de Roques Blanques i que té previst construir un aparcament de gran capacitat per a camions just al límit d’un espai protegit que forma part de la Xarxa Natura 2000. Per aquesta raó, un dels objectius de la caminada d’aquest diumenge era animar a la ciutadania a “presentar al·legacions contra el projecte”. Així ho ha destacat Josep Maria Pedrosa, membre de la plataforma ‘Salvem el Bruc’, que ha detallat que la mobilització pretén ser un “primer crit d’alerta” i “el tret de sortida a la mobilització veïnal” perquè “la tramitació d’aquest projecte serà molt llarga”. Segons Pedrosa, la variant que vol fer el ministeri “malmet tot el territori, des d’Igualada fins a Martorell”, i “el paisatge montserratí” de tots els municipis de la zona.

En el mateix sentit s’ha expressat la Fina Pizarro, veïna de la urbanització Serra Alta dels Hostalets de Pierola. Ella ha considerat que si la variant tira endavant es perdrà “un espai verd molt important del qual gaudeix molta gent que el visita” per fer turisme o senderisme. A parer seu, “no cal aquesta ampliació” perquè ja hi ha una infraestructura a la qual es poden fer “les reformes que calguin”. “No ens cal més asfalt en aquest tram”, ha reblat.

Per la seva banda, Manoli Orejudo, presidenta de l’Associació de veïns de Can Dalmases, ha criticat l’informe d’Impacte Ambiental que ha fet el Ministeri de Transports i Mobilitat perquè “no valora que a la zona hi ha moltes espècies protegides”. Per ella el cost ambiental és molt més elevat que el benefici que comportarà l’ampliació de l’A-2, que no veu necessària.

La variant proposada pel tram de Collbató passaria per la part alta de la urbanització de Can Dalmases i molt a prop de les urbanitzacions de Serra Alta i Can Fosalba, passant per tota la Serra de Can Dolcet per on actualment hi ha una pista rural no asfaltada que s’utilitza diàriament per senderisme i per ciclistes. De fet, segons els veïns contraris al projecte només en aquest tram es destruirien més de 12 hectàrees de bosc.

L’ampliació de l’A-2 entre Martorell i Igualada comportarà una inversió de 532 milions d’euros. La variant projectada pel ministeri per ampliar la capacitat de l’autovia preveu que es construeixi en una carena per tal de salvar el desnivell de l’autovia per garantir tres carrils de circulació per sentit.