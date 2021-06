L’Igualada Mentoring tindrà 2a edició després de l’èxit de la primera

L’auditori del Museu de la Pell ha acollit l’acte de cloenda de l’Igualada Mentoring, un programa organitzat per l’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia per donar suport a les micropimes i autònoms de la ciutat a través del mentoratge. Aquest programa, que va arrencar a finals de l’any 2020, tenia com a objectiu oferir un acompanyament personalitzat d’un mentor/a -amb àmplia trajectòria i experiència empresarial i professional- per tal de donar suport, fer créixer i consolidar els negocis i projectes empresarials de les micropimes i professionals autònoms d’Igualada.

Aquest acte de cloenda -que ha comptat amb l’assistència i participació de les persones que han participat en el programa- ha estat inaugurat pel president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech, qui ha destacat l’èxit de la fórmula públicoprivada per poder coordinar i organitzar un projecte d’aquesta envergadura que “es va fer del tot necessari a causa de la pandèmia, amb l’objectiu d’impulsar, acompanyar, assessor i consolidar a un sector molt vulnerable i castigat, tot i que és una de les parts més importants del teixit empresarial del nostre territori”. I és que la situació sobtada per la pandèmia va fer palesa la necessitat d’impulsar un projecte que respongués i evités el tancament de negocis, evités la destrucció de llocs de treball, reduís riscos en l’activitat professional dels autònoms, millorés la seva gestió, consolidessin els seus negocis i a la vegada, professionalitzar-los com a emprenedors.

La 1a edició finalitza amb 16 “matchs”

Per la seva banda, el regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcé, ha afirmat la bona acollida que ha tingut el projecte ja en la seva arrencada i que el nombre d’inscripcions va superar el nombre de vacants disponibles per a dur a terme el projecte. El regidor ha fet un repàs de l’edició, destacant alguns dels aspectes més rellevants. En aquest sentit, aquesta 1a edició d’Igualada Mentoring ha comptat amb 16 “matchs” completats de diversos perfils i sectors professionals: “Les valoracions que els participants fan del projecte són molt positives” i que això es tradueix en el fet que “el 100% de tots els mentors ens han comentat que ja han començat a notar els resultats del procés del Mentoring i això ens omple de satisfacció”.

Inicialment, la convocatòria estava oberta per a 20 parelles. Abans de la posada en marxa del programa en si, l’organització va dur a terme, per una banda, una selecció curosa de totes les sol·licituds que es van rebre per participar en el programa -com a mentors i mentorats-. I per l’altra, un cop elaborat aquest filtre, es van realitzar entrevistes personalitzades en tots els membres implicats per conèixer la seva especialitat i poder realitzar un bon match (emparellament), ja que això és la clau de l’èxit del Mentoring. Posteriorment, tots els participants han realitzat diverses formacions basades per ambdós casos, tant per conèixer a fons què és la mentoria i com aprofitar-la, com també sobre aspectes relacionats en xarxes socials, màrqueting, comptabilitat i estratègia empresarial. Un total de 8 formacions (3 per als mentors i 5 per als mentorats).

Aquesta primera edició ha finalitzat amb un total de 16 parelles que han finalitzat el procés, que ha constat d’una durada de 7 mesos d’execució. El 80% dels participants en aquesta 1a edició del programa com a mentorats són autònoms sense treballadors a càrrec; i la resta, són micropimes amb menys de 7 treballadors. Els perfils participants han sigut de sectors molt diversos com el món de la fotografia, de l’interiorisme, del periodisme i de la producció audiovisual; també un gimnàs, 5 comerços; autònoms i micropimes que ofereixen serveis professionals com advocats, serveis d’idiomes, de traducció i interpretació, consultors i un programador informàtic. A més, una altra dada destacada és que el 70% de les persones mentorades són dones; i una altra: el 35% han fet de mentores al programa.

L’acte de cloenda ha seguit amb una taula rodona formada per dues parelles participants de l’Igualada Mentoring, les quals han detallat en primera persona, la valoració positiva que en fan del programa; així com el creixement personal i professional que els hi ha suposat participar a través d’aquest programa.

A punt la segona edició

Seguidament, ha tingut lloc la presentació d’una segona edició de l’Igualada Mentoring, que ha anat a càrrec del regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcé, i per Paula Arias, gerent i secretària de la Unió Empresarial. Tots dos han posat èmfasi de l’èxit d’aquesta edició i com ha comportat organitzar-ne la segona.

Les inscripcions per a participar a Igualada Mentoring (tant com a mentor/a o com a mentorat/da) ja estan obertes. Des de l’organització es fa una crida a totes aquelles empreses, professionals autònoms a participar-hi, sigui com a mentor o com a persona mentorada per rebre aquest assessorament.

L’únic requeriment és que la micropime o autònom/a professional que vulgui rebre aquest assessorament i suport per part d’un mentor o mentora tingui el domicili fiscal a la ciutat d’Igualada.

Es preveu començar a fer els matchs durant el mes de setembre de 2021, i aquesta segona edició seguirà amb una tònica similar que l’anterior basada en formacions sobre l’estratègia de negoci, de màrqueting, comercial i financera; així com també, sessions de mentoratge en sí per part de la parella escollida per part de l’organització per dur-ho a terme. El programa està obert per a 20 mentors i 20 mentorats.

Tota aquella persona interessada en formar part d’aquest programa, ja sigui com a mentor/a o com a mentorat/da ja pot inscriure’s perquè a inicis de setembre es farà la recollida de sol·licituds i conseqüentment, les seleccions. Les inscripcions poden fer-se a http://www.igualadamentoring.cat.