Racons de l’Anoia: Montmaneu

El terme municipal de Montmaneu està situat a l’extrem de ponent de la comarca, limitant amb la Segarra. Té una extensió de 13,55km2 i el cens del 2020 comptava 151 habitants. El municipi comprèn el poble de Montmaneu, cap de municipi, el raval o caseria de la Panadella i l’antic priorat de Sant Jordi de Riquer.

Travessa el terme en direcció E-W l’antiga carretera N-II de Madrid a França per la Jonquera, la qual salva el port de la Panadella, i l’actual autovia A-2, finalitzada el 2004.

Per la seva situació estratègica en el camí Ral de Barcelona a Madrid, Montmaneu ha estat sempre una vila que ha basat part de la seva economia en els hostals.

A partir del segle X es té constància del castell de Montmaneu que va ser destruït durant la Guerra de Joan II. Anys més tard es va reconstruir i el senyoriu de Montmaneu va subsistir fins a la seva abolició en el segle XIX.

Amb aquesta situació geogràfica Montmaneu va ser un punt estratègic de guerres i revoltes i consta que l’any 748 hi hagueren forts combats entre sarraïns i el comte de Barcelona en el lloc anomenat de “Monmeneu”. També se sap que els bandolers s’aprofitaven d’aquest lloc. A la Panadella podem visitar l’Hostal Vell que juntament amb el Baiona, són els més antics de la zona. Es creu que l’Hostal Vell és l’hereu de l’antic Hostal Marçal en el qual va fer estada l’herald del Rei d’Anglaterra en el segle XV.

La Guerra del Francès i els altres esdeveniments bèl·lics del segle XIX van fer estralls a Montmaneu.

Església de Santa Maria

Es tracta d’un edifici de tipus renaixentista però amb certes característiques gòtiques procedents, segurament, d’una edificació anterior. El campanar i part dels elements ornamentals, com són les gàrgoles, així ens ho indiquen. Pel que fa a l’interior cal fer constar que ha estat restaurat de poc i presenta una estructura de nau única amb dos altars laterals.

És de destacar la creu processional gòtica, situada en el presbiteri, i la barana del cor, treballada amb guix. Hi podem observar les siluetes d’un anyell, representació simbòlica de Crist. Els arcs i les voltes són apuntats, algunes finestres han estat tapiades i a la façana es conserva un rosetó. L’edifici fou restaurat els segles XIX i XX.

Aquest temple apareix documentat des de l’any 1065, quan Alemany Onofred, castlà del castell d’Òdena amb importants propietats en aquesta zona, deixa una copa de plata per fer un calze per aquesta església

Emplaçament: al carrer Major

Un passeig pel poble

El poble s’articula al voltant de la plaça i al llarg del carrer Major. Conserva algunes cases amb elements antics i alguns carrerons coberts, molt poc alterats pel pas del temps.

D’entre les cases més antigues del poble en destaca la que hi ha davant de l’església, al carrer Major. La façana és de feta de pedra irregular i el portal és adovellat, de punt rodó, amb les dovelles molt desgastades. Podria haver format part del recinte fortificat de Montmaneu, destruït en gran part durant la guerra civil catalana del segle XV.

Al mateix carrer Major però a un dels extrems del poble, prop del cementiri es va construir la capella de la Mare de Déu de la Creu, la imatge de la qual La imatge de la Mare de Déu de la Creu va ser trobada, segons la tradició, al lloc conegut com el Pontarró. Té planta rectangular, amb absis, i està adossada a una casa que, fins el segle XVIII, havia estat un hospital on s’acollien viatgers i pelegrins.

Emplaçament: Nucli antic de Montmaneu

Font de Musa

Aquesta està composada per un espai on trobem, a part de la font pròpiament, un recipient on l’aigua s’hi dipositava i que servia per fer la bugada. Aquesta font d’aigua fresca va ser protagonista d’uns fets que succeïren l’any 1818, amb motiu d’una gran sequera que va estroncar moltes fonts de la comarca. A la font Mussa, que encara hi rajava, hi havia cues dia i nit per a proveir d’aigua. A més, el lloc es convertí en un centre de pelegrinatge. L‘aigua d’aquesta font abastia els safareigs que els montmaneuencs utilitzaven en aquelles èpoques per fer la bugada.

Emplaçament:

Desviament a la dreta després de la masia Cal Baiona