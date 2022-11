L’Igualada HC Rigat es classifica per la Final a 4 de la Lliga Catalana

REUS DEPORTIU 5

IGUALADA HC RIGAT 3

L’Igualada HC Rigat ha acabat primer de grup a la lliga catalana 2022 i s’ha classificat per la Final Four que es disputarà la setmana que ve a Santa Perpètua de la Mogoda. El rival a semifinals serà el Calafell.

Tot i que els arlequinats van perdre per 5 a 3 al pavelló del Reus Deportiu, han acabat líders de grup perquè han marcat més gols que els rivals (7 pels igualadins, per 6 del Reus i 5 del Girona). Tots tres equips han acabat amb una victòria i una derrota i per tant empatats a 3 punts.

Els rigats van acabar perdent un partit que dominaven a la mitja part per 1 a 2 gràcies entre d’altres coses a una gran actuació del porter Guillem Torrents. L’IHC s’havia avançat amb gols de Marimon, en una rematada de primera al segon pal, i de Cervera en una contra amb Riba. El gol local el va fer Gelmà, a falta de 5 minuts pel descans, amb una entrada des de la lateral.

L’IHC encara va augmentar més la diferència amb l’1 a 3 a l’inici de la segona meitat, amb un gol de Yeste rematant a mitja alçada un pilota caçada a l’aire, però els locals van protagonitzar una remuntada a pilota aturada, amb 4 gols en 20 minuts. Gelmà de penal, Salvat de FD, Bonillo en la segona acció d’un altre penal i altre cop Salvat de FD per una blava a Riba. A falta de 30 segons els àrbitres van expulsar al porter local, Zapater, per protestar una FD que Llenas no va poder aprofitar.