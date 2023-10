L’Igualada HC es prepara per a la tornada de la Champions

L’Igualada Rigat disputa aquest divendres 13, dissabte 14 i diumenge 15 la fase prèvia de la World Skate Europe Champions League (WSECL), competició que torna a la capital de l’Anoia deu anys després de que l’Igualada HC no la disputés.

En aquesta ocasió, Les Comes serà seu de la fase classificatòria europea que disputarà l’Igualada Rigat, el Hockey Sarzana italià, el King’s Lynn RHC anglès i el SC Thunerstern suís.

Els partits es disputaran en format de fase de grups exprés, amb dos partits per jornada entre els quatre classificats del Grup C de la màxima competició europea d’hoquei patins. Els dos millors classificats de cada grup accediran a la següent fase de la Champions League, entre els quals busca ser-hi l’Igualada Rigat.

Els horaris de les tres jornades són els següents:

Divendres 13

19:00h ➡ Sarzana – Thunerstern

21:00h ➡ King’s Lynn – Igualada

Dissabte 14

16:00h ➡ Igualada – Thunerstern

18:00h ➡ Sarzana – King’s Lynn

Diumenge 15

11:30h ➡ King’s Lynn – Thunerstern

13:30h ➡ Igualada – Sarzana.

La temporada passada els arlequinats va caure per la mínima als quarts de final de la WSEC davant el HC Braga. Aquest any l’equip dirigit per Marc Muntané busca aconseguir arribar el més lluny possible en competició europea, amb l’inestimable somni de tornar a aixecar un títol.