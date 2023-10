Dia Mundial de la Visió: saps com cuidar la teva salut ocular?

La vista és un dels sentits més importants que tenim a l’hora de comunicar-nos i relacionar-nos amb el nostre entorn, i malauradament no en som conscients. La informació que rebem a través de l’ull, es processa al cervell, i això ens permet identificar, conèixer i analitzar tot el que ens envolta. Per aquest motiu és important veure-hi bé i sobretot cuidar la salut visual.

Des d’Òptica Rodrigo, com a optometristes professionals, recomanem a grans i petits, fer-se una revisió de la vista cada any. Es tracta d’un examen visual complet. Una prova indolora, que dura molt poca estona, i que pot ajudar a detectar, prevenir i/o controlar problemes oculars.

La revisió de la vista la realitzem a la nostra pròpia òptica i consta de diferents fases: revisió de la graduació, revisió de l’agudesa visual, una tonometria (per mesurar la pressió intraocular), i finalment una revisió del fons d’ull (observar, a través de la pupil·la, l’interior del globus ocular i valorar totes les seves estructures). Al final de la revisió entreguem un informe personalitzat de la salut ocular del/la pacient. A més a més, el fet de ser una òptica clínica, i treballar amb aparells optomètrics avançats, oferim la possibilitat, si és necessari, de rebre un informe oftalmològic en 24/48 hores.

Quan és important fer-se una revisió de la vista?

Sempre. Des de la nostra experiència en el camp de l’optometria recomanem fer-se una revisió ocular cada any, tant grans com petits, encara que no hi hagi cap símptoma evident. Però sobretot, és important passar un examen visual si en alguna ocasió notes dificultat per enfocar, pateixes mal de cap, tens els ulls vermells, pateixes llagrimeig o secreció. També si tens antecedents de problemes visuals a la família, si estàs exposat moltes hores davant les pantalles, o estàs en edat escolar/universitària. I no hem d’oblidar als infants, ja que són durant en els primers anys de vida quan l’ull de les persones aprenem a veure-hi correctament o al contrari, a adquirir carències derivades de males postures, distància a l’hora de llegir, etc.

Aquest mes d’octubre es celebra el Dia Mundial de la Visió i per celebrar-ho oferim gratuïtament una revisió completa de la vista. Es pot demanar hora a través de diferents vies: telèfon 93 804 76 47 / WhatsApp 621 24 34 51 – web, indicant dia i hora – passant per la nostra òptica (Rambla General Vives, 15, Igualada).

A Òptica Rodrigo cuidem els teus sentits!