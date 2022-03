L’Igualada Femení HCP empata en un partit ple d’alternatives

IGUALADA FEMENÍ HCP GRUPO GUZMAN 2

BIGUES I RIELLS 2

Partit trepidant i molt emocionant entre igualadines i vallesanes, dos equips de la zona noble de la classificació, i que van jugar des de l’inici a l’atac i sense especular. Les visitants van tenir d’inici les ocasions més clares, posant a prova a una portera igualadina Cristina Riba que va estar a un nivell excel·lent durant tot el matx. L’equip que entrena Carles Marín es carregava prematurament de faltes, però mantenia en tot moment la intensitat, i disposava de bones ocasions avortades per la portera visitant Vilarrasa.

Al minut 18 es van avançar les visitants, amb un gol de la seva capitana i jugadora internacional Marta Borràs. En una de les accions següents, targeta blava a la visitant Ghirardello, i la capitana igualadina Pati Miret transformaria magistralment la directa en el momentani empat a un gol. Fins el descans, opcions sense sort perquè les igualadines s’avancessin en el marcador i equips carregats de faltes per a la represa.

A la primera jugada del segon temps, nova acció imprudent de la internacional italiana del Bigues Ghirardello, targeta blava, i directa transformada magistralment en el 2-1 per Aida Mas. Només tres minuts després, en ple carrussel de faltes, les locals arribarien a la desena falta i Marta Borràs faria el doblet pel seu equip posant el 2-2 en el marcador.

A partir d’aquí el joc es va embolicar amb polèmiques accions. A 10 minuts de la conclusió Mònica Ferrer va aturar un penal i també el posterior refús, a xuts de Ghirardello. Seguidament les igualadines van patir una nova blava a Carla Claramunt, van defensar bé en inferioritat, i, a continuació Aida Mas no va poder convertir una directa en gol, en una jugada que va acabar amb blava a la visitant Borràs. A partir d’aquí, jugant amb una jugadora menys tots dos conjunts, nova directa fallada per les visitants. I fins el final, joc trepidant, dos possibles penals no xiulats a favor de les locals, ocasions més clares per a les igualadines, que van fregar el tercer gol en diferents jugades sense sort, i un empat final que no va satisfer a cap dels dos conjunts.

L’empat davant el Bigues afegit al triomf del Liceo davant Las Rozas fa que les igualadines baixin provisionalment a la setena posició de la taula de l’OK Liga, amb 30 punts.

El proper dissabte les igualadines jugaran a Manlleu

El proper dissabte a partir de les cinc de la tarda l’Igualada Femení Grupo Guzman jugarà a la pista del Club Patí Manlleu de la mítica canonera igualadina Maria Díez “Peke”. Partit a priori molt complicat per a les noies que entrena Carles Marín, davant un equip de play-off pel títol i clar candidat a lluitar pel títol. L’Igualada Femení Grupo Guzman buscarà confirmar el nivell ascendent en el seu joc a una de les pistes més complicades de la categoria i intentar donar la sorpresa.