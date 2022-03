Una seixantena de voluntaris participaran a la 33a Mostra Igualada

Igualada es prepara per acollir un any més la 33a Mostra Igualada, fira d’espectacles infantil i juvenils. Una celebració anual que enriqueix Igualada i l’Anoia, i que compta amb la implicació de tota la ciutat. Una seixantena de voluntaris i voluntàries participaran activament en l’organització, més de 2.200 alumnes de 17 escoles d’Igualada seran els primers espectadors de la 33a edició, enguany també s’organitza un programa específic per al professorat, el grup de participació Mostra Jove s’implica a la Mostra essent prescriptors a més de participar per primera vegada a la Mostra PRO Catalans Arts, i els comerços se sumen a la Fira amb el 10è Concurs d’Aparadors.

Els voluntaris, peça clau de la Mostra

Cada edició formen part de l’equip de voluntaris una seixantena de persones. El voluntariat és una peça clau en l’organització de la Mostra. S’ocupa del control d’espais, l’atenció al públic i la preparació del lliurament de material per als professionals, entre altres funcions coordinades amb el suport del Grup Xarxa Igualada. L’edat mínima per ser voluntari és de setze anys. Enguany, a causa de la pandèmia, no s’ha obert convocatòria de Famílies acollidores per allotjar artistes a casa.

La Mostra a les Escoles i Mostra Mestra

El dijous 31 de març i el divendres 1 d’abril, l’alumnat dels centres educatius d’Igualada seran els primers espectadors de luxe de la 33a edició. En total hi assistiran més de 2.200 alumnes de 17 d’escoles i instituts d’Igualada.

Un dels principals propòsits de la Mostra és acostar-se a les escoles i fomentar el consum de cultura des de ben petits, a través de la representació d’espectacles per al públic infantil i la participació de tot el centre educatiu en les activitats paral·leles.

A banda dels i les alumnes, la Fira també ha preparat un programa específic pel professorat, la Mostra Mestra. Impulsat per l’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics (TTP) i Mostra Igualada, la iniciativa proposa un itinerari en què docents descobriran de la mà de professionals de les arts escèniques com esprémer els espectacles i unir arts escèniques i centres educatius.

Grup Mostra Jove

Mostra Igualada i la Kaserna Jove han creat un nou grup de participació juvenil on s’han inscrit una vintena de joves de 12 a 20 anys interessats en les arts escèniques.

Durant la Fira podran gaudir d’un itinerari d’espectacles específic i podran tenir contacte amb algunes de les companyies programades, així com entendre el funcionament i l’organització d’un esdeveniment com la Mostra. De la mateixa manera, a través d’aquest grup, la direcció artística es podrà nodrir de continguts que interessa a aquesta franja d’edat, per programar en pròximes edicions.

Com a novetat, enguany el Grup Mostra Jove participarà a la Mostra PRO Catalan Arts en una dinàmica de debat innovadora, coneguda com a Teen Kitchen Table, per reflexionar sobre les motivacions dels joves per anar al teatre.

Els dies previs a la Mostra, el grup Mostra Jove ha entrat a les aules de les escoles i instituts d’Igualada per explicar què és la Mostra i ha recomanat els espectacles adreçats a la seva edat. Durant la resta de l’any, la Mostra acompanya i dona eines de formació en arts escèniques a aquest grup de participació i s’organitzen activitats exclusives per a ells.

10è edició del Concurs d’Aparadors

Aquest any els comerços d’Igualada tornaran a lluir un bocí de Mostra reproduint, amb un toc d’imaginació i creativitat, el concepte 360º amb què la fira reivindica tenir un esperit crític.

Més d’una quinzena de botigues s’han sumat al repte de participar en el Concurs d’aparadors de la Mostra que, per 10è any consecutiu, convoca l’Ajuntament d’Igualada per dinamitzar l’activitat comercial de la ciutat.

Els aparadors s’exposen del 21 de març fins al 3 d’abril i compten amb un distintiu que acredita la seva participació en el concurs. El dimarts 5 d’abril a la tarda, un jurat professional, format per un representant de cada entitat organitzadora i persones relacionades amb el món de l’art, donarà a conèixer el veredicte final. Els premis pels establiments guanyadors del concurs són un primer premi de 500€, un segon premi de 300€ i un tercer premi consistent en la gravació d’una falca de radio a Ràdio Igualada.