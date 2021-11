L’Escola Gabriel Castellà inicia un ambiciós projecte educatiu basat en l’aprenentatge científic

L’Escola Gabriel Castellà i Raich d’Igualada ha iniciat aquest curs 2021-22 el projecte d’innovació educativa en aliança amb l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE-CSIC) en el marc del Programa “Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu”. El projecte fomentarà un aprenentatge científic i tecnològic a l’alumnat de l’escola igualadina. El centre forma part del programa “Magnet, aliances per a l’èxit educatiu”, que desenvolupen 31 centres educatius d’arreu de Catalunya.

En la presentació del programa, la directora de l’Escola Gabriel Castellà i Raich, Núria Ramon, va explicar la voluntat de focalitzar els aprenentatges a través de l’eix científic, a partir del treball de tallers i ambients científics i el treball globalitzat. “Participar a Magnet ens permetrà aprofundir en la ciència i obrir-nos als barris del nostre entorn, a més també ens ajudarà a perfilar més la línia d’escola”. Ramon va destacar el rol de la persona que els assessorarà i formarà durant els tres propers cursos, David Vilalta, un mestre, ja jubilat, referent a les xarxes d’innovació que va estar a l’equip de coordinació del Programa Magnet. Per l’Escola Gabriel Castellà i Raich, l’aliança amb l’expertesa de l’ICE-CSIC els ajudarà en aquest camí per fomentar l’aprenentatge científic i tecnològic de l’alumnat. En aquesta línia, el director de l’ICE-CSIC, Diego F. Torres, va compartir el compromís de la institució que dirigeix amb la divulgació científica per arribar a l’alumnat de primària del centre igualadí. “La possibilitat de fer ciència no és tan llunyana, qualsevol dels infants de l’escola podrien estar a l’ICE-CSIC”, va afirmar Torres, que va voler transmetre la ciència com una matèria que permet fer-se preguntes, fomentar la capacitat d’observació, cercar evidències i qüestionar-se les respostes.

La presentació de l’aliança va comptar amb Núria Mora, secretària de Transformació Educativa, com a representant del Departament d’Educació, que va destacar que: “volem centres amb autonomia, amb projectes propis, i com a Departament de ser capaços de posar la infraestructura per tal que cada centre sigui únic. I el Magnet és únic perquè serà una palanca que permet fer el canvi”. Mora també va remarcar que “els docents són l’eina que farà possible aquest canvi, i suposarà un esforç. Però tindran el suport d’un parnter, un acompanyament pedagògic que serà fonamental. I tot plegat farà possible el canvi a tot el centre, per impregnar el coneixement en tots els àmbits del dia a dia. Magnet permetrà deixar les llavors del canvi en cadascun dels nens i nenes del centre”. Mora va explicitar el compromís del Departament d’Educació amb l’escolarització equilibrada, a través del Pacte contra la Segregació i el nou Decret d’admissió i programació de l’oferta educativa.

Ismael Palacín, director general de la Fundació Jaume Bofill, va parlar de l’exigència i compromís que requereix el programa per part de les institucions i administracions que l’impulsen. “Aquesta aliança és una llavor de futur molt important”, va destacar Palacín que va posar en relleu que l’impacte del projecte revertirà en l’actual alumnat del centre, en el futur i també en el país, ja que té el repte d’assolir l’equitat educativa.

Per part de l’Ajuntament d’Igualada, la presentació va comptar amb la presència de la regidora d’Ensenyament i Esports, Patricia Illa, que va mostrar així el compromís del consistori en aquest repte per l’equitat educativa de la capital de l’Anoia. Illa va posar en valor l’inici del projecte magnet a Igualada i va ressaltar la col·laboració que requereix.

Gabriel Castellà, una escola, un univers d’aprenentatge

L’aliança amb l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE-CSIC) té com a objectiu estimular el pensament científic de l’alumnat de l’escola Gabriel Castellà. Fer-se preguntes, fomentar la capacitat d’observació, cercar evidències i qüestionar-se les respostes permetrà a l’alumnat comprendre que la ciència és un sistema basat en l’evidència, l’experimentació i el raonament. L’expertesa de l’ICE-CSIC fomentarà un aprenentatge científic i tecnològic a l’alumnat. L’ICE és el tercer centre del CSIC a Catalunya que participa en el programa Magnet, després de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) en aliança amb l’Escola Tanit, i el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) en aliança amb l’Institut Rocagrossa de Lloret de Mar.

MAGNET. Aliances per a l’èxit educatiu

“MAGNET. Aliances per a l’èxit educatiu” és un programa que involucra centres educatius i institucions de referència en projectes educatius innovadors i de qualitat. L’objectiu és acompanyar els centres educatius en el desenvolupament de projectes portats a terme en aliança amb una institució de referència. Magnet és un programa impulsat conjuntament pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, ens col·laboració amb ajuntaments com és el cas d’Igualada.

Les institucions que hi participen són institucions capdavanteres en un camp de coneixement específic (ciència, tecnologia, art, comunicació audiovisual, etc.) que tenen un compromís educatiu amb la societat, i una gran capacitat de transferir innovació i coneixement.

El programa Magnet aplega 33 centres educatius amb un total de 10.168 alumnes i 1.107 docents de 19 municipis de tot Catalunya.