L’Escola d’estiu d’Òdena arrenca amb la cultura i l’art com a fil conductor

L’Escola d’estiu d’Òdena que organitza l’Ajuntament d’Òdena ha arrencat aquest dilluns 28 de juny i durarà sis setmanes, fins divendres 6 d’agost. Hi participaran 174 infants, 45 inscrits al Centre cívic El pla i 129 inscrits a l’Escola Castell d’Òdena, als quals acompanyen 22 monitors i 2 coordinadors. 13 dels infants s’han beneficiat d’ajuts per un valor de 1.867 euros, que han atorgat un 50% l’Ajuntament i un 50% Càritas.

El lema de l’escola d’estiu d’aquest any és “Viu la cultura”, a través del qual es posen en valor el cinema, el teatre, els museus, el circ, la dansa, les tradicions populars, la música, o la literatura, per tal de conèixer i ser solidaris i respectuosos amb l’art. Les activitats relacionades amb el món de la cultura aprofitaran els aprenentatges i els valors que ofereix, com la col·laboració, el respecte, la igualtat i la sinceritat. També es treballen, com en edicions anteriors, la sostenibilitat, la solidaritat i el civisme, sempre amb la premissa d’educar en el lleure oferint experiències i eines que ajudin a tenir una bona salut emocional.