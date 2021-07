La gestió sostenible dels recursos marins

Amb el bon temps augmenten les ganes d’anar a la platja i gaudir del mar, però, sabem com s’estructuren les diferents capes d’aigua que conformen els oceans? Abans d’entrar a comentar-vos una iniciativa pionera a nivell europeu per a la gestió dels recursos marins de la capa mesopelàgica, convindria fer un breu incís en explicar què és aquesta capa. En oceanografia, la zona mesopelàgica són les aigües compreses entre 200 i 1.000 metres de profunditat. Per sota d’aquesta zona estaria la zona batipelàgica i per sobre hi és la que coneixem com a zona epipelàgica, la zona amb més incidència de llum natural, agitada per les onades i a on es troba la majoria del peix capturat pels pescadors.

El projecte europeu SUMMER (Horizon 2020) focalitza la seva investigació en la capa mesopelàgica, doncs troballes recents suggereixen que conté el 90% de la biomassa de peixos del planeta (>10.000 milions de tones).

El projecte és una coŀlaboració de més de 20 entitats europees, entre elles el centre tecnològic LEITAT. L’objectiu del projecte és avaluar si i com es poden explotar els recursos mesopelàgics sense comprometre els serveis ecosistèmics essencials que proporcionen. Es pretén establir un protocol per estimar amb precisió la biomassa de peixos, quantificar els serveis ecosistèmics proporcionats per la comunitat mesopelàgica (aliment per a l’aqüicultura, per a humans, per a altres peixos salvatges, regulació del clima i potencial per a compostos bioactius) i desenvolupar una eina de suport a la decisió d’equilibrar les compensacions entre els diferents serveis per a qualsevol escenari d’explotació.

L’elevat potencial de biomassa ha suscitat l’interès per la seva explotació, principalment com a farina de peix, però són possibles altres vies d’explotació potencials per a compostos d’alt valor, com els nutracèutics i els farmacèutics. Tot i això, si la biomassa és tan alta com s’estima, els peixos mesopelàgics poden jugar un paper clau en els serveis ecosistèmics, com ara el manteniment d’altres espècies comercialment rellevants i el segrest de carboni.

El projecte també contribueix als 14 objectius ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de les Nacions Unides per regular eficaçment la recol·lecció marina, aturant la pèrdua de biodiversitat i serveis ecosistèmics. Fomentarà la innovació per a la seguretat alimentària i nutricional i altres cadenes de valor amb base biològica, la preservació de la biodiversitat i la resistència climàtica.

Finalment, una sèrie d’interaccions amb els grups d’interès, els responsables polítics i el públic asseguraran que qualsevol estratègia per explotar l’ecosistema mesopelàgic tingui en compte totes les conseqüències.