Les onze preguntes i respostes més freqüents sobre la insuficiència venosa crònica

Si pateixes de cames cansades i doloroses, tens varius o altres símptomes de mala salut venosa a les cames, podries estar patint una insuficiència venosa crònica. Tot i que la malaltia venosa sol ser més comú en dones que en homes, amb una prevalença que oscil·la entre el 64% i el 37%, es tracta d’una malaltia crònica i progressiva que pot afectar qualsevol persona independentment dels factors de risc habituals com l’edat, el sexe o la genètica, i que pot degenerar ràpidament llevat que es prenguin mesures des de l’inici dels símptomes, com ara canvis a l’estil de vida.

1. Què és la insuficiència venosa crònica?

La Insuficiència Venosa Crònica, també coneguda com a IVC, és una malaltia comuna causada per l’afebliment o el mal funcionament de les vàlvules de les venes de les cames, que disminueixen el flux sanguini des de les cames fins al cor. La IVC sol afectar les extremitats inferiors i pot afectar la qualitat de vida.

2. Es pot prevenir la insuficiència venosa crònica?

La Insuficiència Venosa Crònica és una malaltia de llarga durada les causes de la qual no són possibles revertir, però els símptomes es poden tractar. Atès que la causa principal és la incompetència de les vàlvules de les venes, la IVC es pot millorar amb canvis en l’estil de vida. És, per tant, molt important començar a tractar la malaltia en la fase més inicial.

3. Quina és la causa més comuna de la insuficiència venosa crònica?

Haver tingut una trombosi venosa profunda (TVP) sol ser la causa més comuna del desenvolupament d’insuficiència venosa crònica, ja que els coàguls de sang que es desenvolupen amb la trombosi poden arribar a danyar les vàlvules presents a les venes de les cames. A banda de la TVP, hi ha altres factors possibles que poden causar la Insuficiència Venosa Crònica, com a factors congènits que puguin haver provocat una malformació a les venes de les cames, factors relacionats amb l’estil de vida (com el tabaquisme, la hipertensió arterial, estar drets o asseguts durant molt de temps, o l’obesitat, entre altres causes), factors hereditaris, o l’embaràs.

4. Quins són els signes i símptomes de la insuficiència venosa crònica?

Signes:

Venes varicoses

Edema o inflor de les cames o els turmells

Èczema, o zones de la pell seques i amb picor

Varius (que apareixen inflades i recargolades de color morat o blau)

Úlceres a les cames o pell que canvia de color al voltant del turmell

Símptomes:

Sensació de pesadesa i dolor a les cames

Dolor que empitjora en posar-se dret i millora en aixecar les cames

Sensació de tibantor al voltant dels panxells (similar a una “estirada muscular”)

Picor a les cames

5. Què pot passar si no es tracta de la insuficiència venosa crònica?

La Insuficiència Venosa Crònica és una malaltia progressiva i degenerativa, per la qual cosa si no es tracta pot donar lloc a greus complicacions de salut que inclouen dolor persistent, hemorràgia, tromboflebitis superficial o coàguls de sang, i canvis progressius a la pell que poden causar ulceració.

Per això, recomanem encaridament que consultis el teu metge.

6. Caminar millora la insuficiència venosa?

Caminar es considera un dels millors exercicis per a la Insuficiència Venosa Crònica.

Segons els investigadors, caminar ajuda a augmentar el moviment de l’articulació del turmell, cosa que repercuteix positivament en l’enfortiment de la bomba muscular del panxell, que evita la progressió de la malaltia i les seves conseqüències.

7. Puc viatjar amb avió amb una malaltia venosa?

Sempre es recomana consultar el metge per obtenir recomanacions específiques per a cada cas individual, però, en termes generals, les persones que pateixen una malaltia venosa crònica poden viatjar en avions, sempre que prenguin les mesures necessàries per evitar períodes prolongats en posició asseguda, que augmenten el risc d’un coàgul de sang.

8. Quina és la millor dieta per a la insuficiència venosa crònica?

Quan es tracta de prevenir l’empitjorament de la Malaltia Venosa Crònica, una dieta saludable es pot convertir en una gran aliada a l’hora d’enfortir la salut del cos i de les venes.

En general, es recomana evitar al màxim l’ús de la sal, limitar el consum d’aliments processats i optar per fruites i verdures fresques i ecològiques. Si vols saber més sobre els aliments específics que poden ajudar a millorar la salut de les venes, consulta el nostre article sobre què menjar i beure per millorar la circulació sanguínia. Pots llegir més sobre els aliments i les begudes que milloren la circulació.

9. Les cames inflades a la feina són un símptoma de malaltia venosa crònica?

Les cames cansades i inflades, a causa d’un edema dels membres inferiors, es poden produir per diferents motius. No obstant això, si passes llargs períodes de temps en la mateixa posició a la feina, i sents que les teves cames estan contínuament inflades al final de la jornada laboral, podries estar patint una Malaltia Venosa Crònica (EVC). En aquest cas es recomana visitar un especialista vascular per a una avaluació.

10. Com es pot tractar la Insuficiència Venosa Crònica?

Hi ha diferents àrees que es poden tenir en compte per tractar la insuficiència venosa crònica: canvis en l’estil de vida, medicaments i procediments mèdics.

Els canvis en l’estil de vida inclouen la dieta, l’exercici i la pèrdua de pes, si escau.

11. Les varius són un possible signe d’insuficiència venosa?

Sí, ho poden ser. Encara que els termes varius i Insuficiència Venosa Crònica (IVC) poden utilitzar-se de vegades indistintament, és important tenir en compte que la IVC es refereix al conjunt de trastorns vasculars que causen la malaltia venosa i que poden afectar les venes profundes, mentre que les varius es refereixen a venes superficials dilatades que es tornen progressivament més tortuoses i engrandides