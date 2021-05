Les botigues associades a Igualada Comerç oferiran descomptes a la gent gran

A principis d’any, Igualada Comerç va promoure una acció amb l’associació de la gent gran d’Igualada. La proposta consistia a sortejar diferents vals de regal entre el col·lectiu de gent gran per consumir en les diferents botigues de l’associació. Aquesta iniciativa s’emmarcava en la campanya constant de promoció, difusió i suport del comerç local.

La bona acollida que va tenir el sorteig va fer que les dues parts, l’associació de comerciants Igualada Comerç i l’associació de la gent gran d’Igualada, exploressin noves propostes de col·laboració.

Igualada Comerç va demanar l’opinió dels comerciants pel que fa a oferir avantatges o descomptes a la gent gran de l’associació. La resposta va ser molt positiva i és per això que s’ha tirat endavant la iniciativa d’oferir ofertes de diferents establiments, presentant el carnet de soci de l’associació de gent gran d’Igualada. Aquests darrers dies s’ha signat el conveni de col·laboració entre les dues entitats. Per part de la gent gran aplaudeixen aquesta proposta de suport i sensibilització.

Dins de l’acord es proposa d’aplicar algunes iniciatives i propostes del projecte “Igualada, ciutat amiga de les persones grans”, promogut per l’Ajuntament d’Igualada, com per exemple tenir una cadira a disposició, a cada botiga, per a la gent gran.