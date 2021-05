L’Espelt celebra aquest cap de setmana les Festes del Roser

L’Espelt viurà, aquest cap de setmana, 8 i 9 de maig, les tradicionals Festes del Roser, organitzades per l’Associació Centre Cultural de l’Espelt amb el suport de l’Ajuntament d’Òdena.

El dissabte, a les 13 h al camp de darrere del centre, hi haurà un concert-vermut amb el grup “Entre amigos”. I a les 18.30 h a l’església de Santa Magdalena se celebrarà l’ofici solemne en advocació a la Mare de Déu del Roser.

Per al diumenge s’ha programat una caminada popular pels voltants del nucli. La sortida es farà les 8 h per a aquelles persones que vulguin caminar entre dues i tres hores i a les 9 h per a aquelles persones que vulguin caminar una hora.

Totes les activitats s’han pensat de manera que es poden adaptar a les mesures que demanen les circumstàncies actuals, així la majoria d’elles es realitzen en espais oberts, a l’aire lliure. Per a participar-hi cal reserva prèvia per mòbil al 616471574 (Ester) o per correu electrònic:centredelespelt@gmail.com

Els detalls de la programació de les Festes del Roser de l’Espelt es poden consultar al web municipal www.odena.cat.