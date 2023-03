Les actituds racistes i xenòfobes segueixen presents a l’Anoia segons un estudi del Consell Comarcal

En el marc del Dia contra l’Eliminació de la Discriminació Racial que se celebra el dia 21 de març, el Consell Comarcal de l’Anoia ha donat a conèixer els resultats del procés de diagnosi de les discriminacions realitzat l’any 2022, elaborat a través de la investigació-acció–participativa, una metodologia qualitativa que ha inclòs entrevistes, observacions participants i identificació de bones pràctiques del territori.

Els principals resultats de la diagnosi indiquen que, malgrat que hi ha un treball des de les diferents administracions públiques i algunes entitats socials privades per fer front a les discriminacions per raons de racisme i xenofòbia, aquests fenòmens continuen estant presents. En concret, el treball posa de manifest que les discriminacions racistes i xenòfobes a l’Anoia es manifesten en diversos àmbits (serveis públics, educació i formació, àmbit laboral, habitatge i espai públic) i de múltiples formes (barreres d’accés, manca de reconeixement/respecte, manca de representació, segregació/explotació, agressions físiques o verbals-discurs d’odi i desigualtat de tracte.).

Això no és una situació exclusiva d’aquest territori, sinó que més aviat és un fenomen que travessa la societat catalana actual i, per tant, s’han de continuar generant polítiques públiques i accions comunitàries per abordar i promoure la igualtat de tracte i la convivència. Així, el document marca també les accions per l’elaboració de propostes que caldrà incloure en el Pla de Ciutadania i Convivència de l’Anoia.

A banda, el treball apel·la a la ciutadania que detecti o pateixi una situació de discriminació a realitzar una denúncia adreçada a l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació de la Generalitat de Catalunya.

La diagnosi, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha estat impulsada per la Taula per la igualtat de tracte i les no-discriminacions a l’Anoia, liderada pel Consell Comarcal de l’Anoia des de l’any 2021 que està formada per agents que representen tant a l’administració pública: Consell Comarcal de l’Anoia, Ajuntament d’Igualada, serveis i organismes públics (cossos de seguretat, -educació, salut, serveis socials, joventut, Consell Esportiu de l’Anoia…) com a entitats del territori (Fundació Sociocultural Atlas, Cáritas, Creu Roja,…).